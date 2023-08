Salernitana show: ecco il nuovo Dia | De Sanctis prende un altro bomber da Fantacalcio

Ancora in attesa dei primi rinforzi del mercato Paulo Sousa si aspetta innesti importanti in attacco: spunta un nome da sogno.

Estate, tempo di calciomercato e di formazioni virtuali. Anzi, dei mitici “campetti”, ovvero gli schemi attraverso i quali i quotidiani sportivi cercano di abbozzare gli schieramenti ideali delle varie squadre, aggiornati via via con le operazioni di mercato che si succedevano.

La storia più o meno recente insegna che di rado quegli assetti hanno poi trovato reale corrispondenza sul campo, non per incapacità dei giornalisti, ma perché appena il pallone inizia a rotolare per davvero si innescano dinamiche imprevedibili e anche perché gli almanacchi sono pieni di giocatori partiti in fondo alle gerarchie di un allenatore per poi scalarle molto rapidamente.

Fatto sta che quelle pagine, solitamente centrali, sono spesso e volentieri le più lette da parte dei tifosi, vuoi, in tempi recenti, per la volontà/necessità di tenersi informati non solo sulla propria squadra per esigenze di… Fantacalcio, vuoi perché per i propri colori del cuore si vorrebbe vedere sempre il “campetto” pieno di nomi in grassetto o in neretto, ovvero quelli dei nuovi acquisti.

Allo stato attuale e a pochi giorni dal via del campionato l’unica squadra di Serie A senza… nomi in grassetto è la Salernitana. I granata di Paulo Sousa sono reduci dal secondo campionato consecutivo in massima serie e da una salvezza centrata con tranquillità dopo quella “thrilling” della stagione precedente.

Salernitana, mercato da sbloccare: mirino sull’attacco

Decisivo è stato, oltre al passo lento delle formazioni in lotta per non retrocedere, il cambio di marcia imposto proprio dall’arrivo in panchina di Paulo Sousa al posto di Davide Nicola. Il tecnico portoghese ha tenuto una media quasi da coppe europee, togliendosi anche la soddisfazione di rinviare la festa scudetto del Napoli, lo stesso club che lo avrebbe sondato poche settimane dopo durante la caccia al sostituto di Luciano Spalletti.

Alla fine l’ex tecnico della Fiorentina è rimasto all’Arechi, ma ha già espresso tutta la propria perplessità a causa di un mercato di fatto bloccato. La Salernitana non ha ancora effettuato alcun acquisto e se è vero che la possibile conferma di Boulaye Dia rappresenterebbe un rinforzo importantissimo e anche inatteso dopo l’exploit del senegalese nella scorsa stagione, è chiaro che i ruoli chiave da ritoccare sono diversi.

Mercato Salernitana, idea Batshuayi: i tifosi sognano la coppia con Dia

Proprio in attacco, in particolare, si sono registrate due partenze significative. Quella di Krzysztof Piatek, tornato all’Hertha Berlino per fine prestito e da qui ceduto all’Istanbul Basaksehir e quella di Federico Bonazzoli. Uno dei grandi artefici della salvezza 2022 ha detto addio alla maglia granata per approdare all’Hellas Verona e al di là dello scarso impiego avuto dall’attaccante bresciano durante la gestione Sousa è chiaro come davanti occorra fare più di qualcosa per restare competitivi.

Le idee e le trattative già impostate dal ds Morgan De Sanctis sono tante. Già uscita quella per Myron Boadu, l’olandese di origini ghanesi reduce da un paio di annate deludenti al Monaco, non tramonta l’ipotesi Andrea Petagna, che può lasciare il Monza nelle battute finali di agosto. Assai più stimolante è però il nome di Michy Batshuayi. Il nazionale belga, classe ’93, ex Marsiglia e Chelsea, milita da due stagioni nel campionato turco e tra Besiktas e Fenerbahce ha segnato oltre 25 gol. Insomma, la vena realizzativa è tutt’altro che inaridita e un’eventuale coppia con Dia sarebbe un sogno per il caldo tifo salernitano. E il modo migliore per dimenticare quello 0 alla voce acquisti…