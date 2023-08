Salernitana show: 3 colpi dalla… Juventus | Paulo Sousa li mette tutti titolari

I granata hanno iniziato i colloqui con Giuntoli per definire la cessione a titolo temporaneo di tre giovani talenti.

Il conto alla rovescia per la prima giornata di Serie A è ormai cominciato, ma per molte società la stagione parte questo weekend. Una di queste è la Salernitana, che domenica scenderà in campo per il secondo turno di Coppa Italia contro la Ternana.

Nonostante siamo a metà agosto, la situazione per Paulo Sousa è già complessa. I tanti infortunati non stanno permettendo alla squadra di lavorare al completo e contro gli uomini di Cristiano Lucarelli – e probabilmente contro la Roma – ci saranno diversi assenti.

In difesa non sarà disponibile Daniliuc, a causa del problema rimediato nei primi giorni del ritiro estivo, mentre Bronn potrebbe recuperare per la panchina. Nella zona centrale del campo, l’ex allenatore della Polonia dovrà rinunciare a Bohinen, uscito per infortunio nel corso dell’amichevole contro l’Augsburg.

Ancora da valutare Mazzocchi, che al massimo potrà disputare uno spezzone di gara, mentre sicuramente non sarà della partita Boulaye Dia, il trascinatore della scorsa stagione, le cui condizioni fisiche «non sono ancora accettabili», come dichiarato da Sousa stesso pochi giorni fa.

Uno di tre

Le mancanze di alternative in rosa e le condizioni precarie di molti hanno costretto il direttore sportivo Morgan De Sanctis a correre ai ripari. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere negli ultimi giorni ha intavolato una triplice trattativa con la Juventus.

Il nome più di spicco è sicuramente quello di Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 che nella passata stagione si è ritagliato il suo spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Avendo bisogno, però, ancora di spazio per maturare, la volontà dei bianconeri sarebbe quella di spedirlo una stagione all’estero per dargli la possibilità di crescere ulteriormente. Sul giocatore c’è anche il Genoa, ma la Salernitana resta in vantaggio.

Ancora due

Per il secondo nome, in realtà, si tratterebbe di un ritorno a Salerno. Parliamo di Hans Nicolussi-Caviglia, giunto in prestito nel corso dell’ultimo mercato invernale e che in maglia granata ha collezionato 12 presenze.

Last but not least, il neo-arrivato in casa bianconera. In questo caso non si tratta di un centrocampista, ma di un terzino mancino: Facundo Gonzalez. La Salernitana ad oggi ha un solo difensore a sinistra, Bradaric, per cui l’argentino potrebbe fare sicuramente comodo a Sousa.