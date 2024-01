Salernitana-Roma 1-2, voti e pagelle: “Dybala illumina, Llorente granitico”

La Roma vince a Salerno soffrendo nel finale. De Rossi festeggia la sua seconda vittoria consecutiva.

Le pagelle della Salernitana

Ochoa 6: Non ha colpe sui due gol della Roma che, oltre le realizzazioni, crea poco.

Pierozzi 6: Buona prestazione dell’ex Fiorentina che mostra solidità nelle coperture. Meno performante in zona offensiva. (Dal 78′ Zanoli SV).

Gyomber 6: Nel primo tempo regge molto bene, poi va in calando ma nel complesso la prestazione è apprezzabile. (Dal 73′ Lovato 5,5: Lotta molto, ma è spesso impreciso e maldestro. Quasi manda in porta Lukaku con un suo errore).

Daniliuc 6: Nonostante le voci di mercato, si dimostra molto solido e grintoso.

Bradaric 6: Qualche errore, nella sua prestazione, c’è, ma nel complesso è sempre prezioso, sia in fase difensiva che in zona cross.

Sambia 6: Preciso in fase di contenimento. Copre bene e senza particolari problemi. (Dal 61′ Martegani 6: Prova a dare maggiore qualità alla manovra).

Basic 6,5: Inizio di grande personalità e qualità e nel complesso sembra essere il calciatore più ispirato di tutta la Salernitana. La sostituzione, probabilmente, non era meritata e nel complesso resta il migliore dei suoi nell’11 titolare. (Dal 61′ Kastanos 7: Ingresso di grandissimo impatto. Segna il gol della speranza granata e ispira i propri compagni con ottime intuizioni che, purtroppo per lui, non si tramutano nel gol del pareggio).

Maggiore 4,5: La Salernitana ha retto botta nel migliore dei modi, ma la sua ingenuità che regala il rigore del vantaggio alla Roma vanifica tutto.

Candreva 5,5: Non particolarmente ispirato nonostante sia sempre il calciatore più coinvolto. Questa volta non riesce a trovare lo spunto necessario per colpire la porta giallorossa o creare qualcosa di realmente importante per i compagni.

Tchaouna 5,5: Molto veloce e agile, peccato che non dimostri di essere in serata dal punto di vista tecnico. Qualche errore di troppo l’ha commesso.

Simy 5: Poco di rilevante da segnalare se non qualche lotta fisica con la difesa giallorossa. Ha la possibilità di pareggiare il match di testa, ma fallisce clamorosamente. (Dal 73′ Ikwuemesi 5: Praticamente non tocca palla).

Filippo Inzaghi 5,5: Buon primo tempo e gara nel complesso di sacrificio, ma non basta. Il fase offensiva i granata sono impalpabili e probabilmente la sostituzione di Basic si poteva anche ragionare in modo diverso. Ad esempio inserendo sia Kastanos che lo stesso Basic.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Partita di ordinaria amministrazione. Qualche buon intervento c’è, sul gol di Kastanos non ha colpe.

Karsdorp 6,5: Entra prepotentemente nell’azione del 2-0 grazie a un’ottima sovrapposizione e un bel cross per Pellegrini. Nel complesso solita partita di velocità e di sostanza nelle due fasi.

Llorente 7: Tra i migliori in campo. Non lascia passare neppure uno spillo e si conferma un difensore attento e poco avvezzo ad errori. Soprattutto nel finale, è una spanna sopra gli altri.

Mancini 6,5: Grinta e leadership da vendere. Bravo nelle chiusure e nelle coperture. Regge benissimo in fase difensivo e in zona d’attacco “istiga” il fallo di mano da rigore di Maggiore.

Kristensen 5,5: Buona prova fino alla disattenzione sul cross di Tchaouna e il conseguente gol di Kastanos.

Bove 5,5: Qualche errore di precisione di troppo rispetto a ciò che ci ha abituato. Meno qualità in questo match, ma la quantità e la solidità resta la stessa.

Cristante 6: A differenza di Bove, ha il merito di propiziare l’episodio che sblocca la gara. Nel complesso anche per lui è stata una partita meno convincente rispetto alle sue solite uscite.

Pellegrini 6,5: E’ tornato a inserirsi con prepotenza e convinzione con la gestione De Rossi. Seconda rete in due partite grazie a un’ottima precisione nel posizionarsi nel posto giusto al momento giusto e siglare il momentaneo 2-0. Nel complesso può far meglio, ma è in fase di crescita. (Dall’88’ Huijsen SV).

Dybala 7: E’ sempre illuminante, nonostante, anche lui, nel primo tempo vive di sprazzi. Sigla il rigore del vantaggio ed entra nell’azione del raddoppio con un bellissimo tacco che apre l’azione giallorossa. Il fuoriclasse della Roma, anche con poche giocate, riesce sempre a indirizzare la partita su binari favorevoli. (Dal 71′ Aouar 6: Ingresso positivo).

El Shaarawy 5,5: Non è la sua partita. Soffre la fisicità del match e non riesce a trovare spazi e tempi per sfogare la sua qualità. (Dal 79′ Zalewski SV).

Lukaku 5: Invisibile. Non calcia mai in porta e si registra solo qualche sporadica sponda nella sua partita.

Daniele De Rossi 6,5: 6 punti in 2 partite disputate, se la Roma dal punto di vista del gioco mostra ancora alcuni difetti, comunque per grinta e risultati qualcosa sta raccogliendo. Il giudizio sul neo-tecnico giallorosso è rinviato ai prossimi impegni, ma è comunque un buon inizio.