Salernitana-Roma 1-2, De Rossi: “Vittoria sofferta, devo essere più bravo a trasmettere le mie idee”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana.

Seconda vittoria in due partite per Daniele De Rossi da quando si è seduto sulla panchina della Roma ma, anche questa volta, ottenere i tre punti è stato tutt’altro che facile.

I giallorossi hanno affrontato una Salernitana scorbutica, fisica e convinta dei propri mezzi e, come registrato contro il Verona, i capitolini hanno mostrato un buon gioco solo a sprazzi, ma hanno ottenuto il bottino pieno.

Proprio Daniele De Rossi, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria finale: “La Salernitana è una bella squadra, gioca bene e noi siamo riusciti a vincere in quella che definirei una vittoria sofferta, ma non casuale. Varie cose non sono andate benissimo, sicuramente devo essere più attento anche io”.

Sulla disattenzione che ha portato al gol dell’1-2 della Salernitana: “Anche contro il Verona, nonostante tutti parlavate solo di Rui Patricio, c’è stato un movimento sbagliato da parte di 3-4 calciatori. Devo valutare bene cosa è successo, ma sicuramente ci siamo rilassati dopo lo 0-2 e questo non va bene. Devo dire, però, abbiamo difeso bene nel finale”.

Sulle lamentele della Salernitana riguardo all’arbitraggio del match: “Se sono ultimi c’è un motivo, ma mi faccio i fatti miei. Non ho gli episodi, magari li rivedrò e mi accorgerò di qualcosa. Dalla panchina mi sento di dire che l’arbitro ha preso le giuste decisioni”.

Sulla prevedibilità dei giallorossi: “Devo essere più bravo a trasmettere le mie idee. Dal punto di vista tecnico possiamo proporre un gran calcio, ma dobbiamo partecipare tutti attivamente. Dybala? Lui può agire in tante posizioni del campo, sappiamo quanto è importante per noi, ma in generale tocca a me far si che le potenzialità della rosa vengano esaltate dal gioco”.