Salernitana-Inter 0-5, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Sbloccare subito la gara il segreto per la goleada, testa già alla prossima”

Termina 0-5 per l’Inter il match contro la Salernitana valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini.

Sulla partita: “Volevo fare i complimenti a tutta la squadra, che ha fatto sembrare facile una partita che poteva portare qualche insidia. Sbloccare subito il match è stato il segreto per mettere tutto sulla giusta strada”.

Testa al Torino: “La prossima sarà la nona partita in 25 giorni, numeri clamorosi. Questo ha portato stanchezza e qualche punto lasciato per strada, ma serve l’ultimo sforzo per affrontare il Natale in testa”.

Crescita Inter: “Già dalla prima con il Genoa e successivamente contro il Bologna una squadra sul pezzo e che esprimeva un grande calcio. A toglierci un po’ di punti è stata, oltre che l’impegno Champions League, qualche errore individuale che ci ha condannato come rigori falliti e altri concessi agli avversari”.

Calendario: “Siamo gli unici in Europa a dover affrontare un calendario del genere. Questa cosa proprio non la riesco a capire, sarebbe stato meglio, probabilmente, confermare la modalità classica. Il periodo che va da gennaio a metà febbraio ci darà tanti scontri diretti”.

Sorteggio Champions League: “Affronteremo un Liverpool campione di questa competizione due anni fa e qualificato nel proprio girone con sole vittorie. Il nostro obiettivo erano gli ottavi, ma senza dubbio proveremo a giocarcela. Fondamentale sarà anche capire in che condizione fisica saremo”.

