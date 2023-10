Sale sul primo aereo e firma | Clamoroso Galtier: dopo l’esonero arriva lui

L’ex allenatore del Paris Saint-Germain ha raggiunto l’accordo con una nuova squadra: ufficialità a breve.

Quando il 5 luglio 2022 Christophe Galtier fu presentato come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, le prime parole del francese riguardavano sentimenti come commozione, orgoglio e senso di responsabilità. «Non ci saranno compromessi, io e i giocatori dovremo avere un progetto comune senza alcun compromesso», aggiunse in relazione alla gestione dello spogliatoio.

Luis Campos, divenuto football advisor del club da pochissime settimane, non ebbe dubbi a proporre il suo nome al presidente Al Khelaifi. I due avevano già lavorato insieme al Lille per due anni e mezzo, prima che il portoghese decidesse di lasciare il club nel dicembre 2020, dopo l’acquisizione da parte della nuova proprietà. Cinque mesi dopo, i rossoblu si laurearono campioni di Francia proprio davanti ai parigini.

Con gli occhi del presente sappiamo che tutti i buoni propositi promessi durante quella conferenza stampa non sono stati mantenuti. Nonostante altri 150 milioni investiti sul mercato, il PSG è stato eliminato nuovamente agli ottavi di finale, perdendo in modo netto contro il Bayern Monaco di Nagelsmann, che ironicamente è stato uno dei primi nomi contattati dalla dirigenza una volta stabilito che Galtier sarebbe stato esonerato.

In generale, la breve era del classe 1966 sulla panchina del Parco dei Principi ha rappresentato la fine dell’esperimento, mai decollato, del tridente Neymar-Messi-Mbappé. I primi due non sono più a Parigi, il terzo appare destinato a lasciare a fine stagione.

Nuova avventura

Nel corso dell’estate Galtier è stato vicino alla panchina del Napoli, prima che De Laurentiis optasse per il connazionale Rudi Garcia. E benché sia stato linkato alla panchina dei campioni d’Italia anche di recente dalla stampa francese, il suo futuro sarà altrove.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Il 57enne sarà annunciato a breve come nuovo allenatore del Al-Duhail, andando a sostituire l’esonerato Hernan Crespo.

La situazione

Dopo aver vinto il titolo lo scorso anno, l’Al-Duhail ha iniziato la stagione con 10 punti in cinque partite. Abbastanza per la dirigenza per decidere di cambiare allenatore.

In rosa figurano giocatori del calibro di Philippe Coutinho, arrivato in prestito dall’Aston Villa, Ibrahima Diallo e Ruben Semedo. C’è anche un italiano, Ibrahima Bamba, acquistato quest’estate dal Vitoria Guimaraes per 9 milioni di euro.