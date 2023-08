Salah ha detto sì: il terremoto sta per scoppiare | Lacrime a Liverpool

Anche i ricchi piangono. Anche la ricca Premier deve sottostare alle nuove leggi di mercato. Nuova delusione in casa Liverpool.

Di male in peggio. Era stato proprio Jurgen Klopp ad annunciare urbi et orbi l’imminente arrivo di Moises Caicedo, che grazie al lavoro dell’emergente (in Premier) De Zerbi da buon giocatore è diventato l’oggetto del desiderio di molti club.

Ma l’allenatore del Liverpool aveva fatto i conti senza l’oste: il centrocampista ecuadoriano del Brighton aveva dato la parola al Chelsea, inutile l’accordo tra i Reds e i Seagulls, l’acquisto monstre di 133 milioni di euro è dei Blues, per la gioia di Pochettino e la delusione di Klopp.

Le pessime notizie, dice il saggio, non vengono mai da sole, così per il Liverpool potrebbe materializzarsi un’altra delusione. Molto più grande di Moises Caicedo, in quanto vede coinvolto la stella del club di Anfield.

Non è affatto sicuro, infatti, che Momo Salah continui a deliziare lo stadio dove settimanalmente si canta l’inno più bello ed emozionante al mondo: You’ll never walk alone.

La dura legge

Neanche la Premier, dove i diritti tv rendono anche le squadre di secondo livello dei colossi economici rispetto a quasi tutti i club europei, sembra fermare l’avanzata araba.

Così anche il Liverpool, che ha sempre fermato sul nascere qualsiasi trattativa in piedi per il fuoriclasse egiziano, deve sottostare alla dura legge dei petroldollari. Mai come in passato Salah sta pensando di lasciare Anfield.

L’autorizzazione

Secondo Alkas Channel, i campioni in carica dell’Ittihad hanno un pensiero stupendo, formare un tandem d’attacco da urlo, dopo aver preso un certo Karim Benzema. Momo Salah avrebbe ricevuto la forte manifestazione d’interesse del club arabo. I Reds hanno fatto muro, come sempre, ma stavolta tutto vacilla. Il motivo? L’attaccante egiziano, infatti, avrebbe autorizzato il suo entourage a parlare con il club saudita per il trasferimento.

Anche Transfer News Live conferma la voglia di Salah di aprire al mondo arabo. Intendiamoci, l’operazione resta difficile, visto il potere economico del Liverpool e la ferma volontà dei Reds di non volersi privare del proprio asso, ma l’apertura di Momo a sbarcare in Saudi Pro League potrebbe cambiare le carte in tavola. Anche perché in Inghilterra si parla ancora di una sostituzione mal digerita da Salah, nella prima di Premier. Klopp ha provato a minimizzare (“è un attaccante, vuole segnare, ma io avevo bisogno di forze fresche, ecco perché l’ho cambiato“) ma guarda caso dopo quella mini contestazione, arriva l’apertura all’Ittihad. Due indizi non faranno una prova, ma potrebbero rappresentare un forte segnale.