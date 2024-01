Sabatini ha detto: o lui o niente | Terremoto Salernitana, Iervolino lo porta subito

Il blitz di Verona riporta entusiasmo in casa Salernitana. Iervolino pronto a soddisfare il desiderata di Walter Sabatini.

Finalmente Pippo Inzaghi può esultare. Niente più pacche sulle spalle per la prestazione della sua squadra ma zero punti in cascina. Il blitz di Verona contro una delle dirette concorrenti per la salvezza, è un toccasana per la Salernitana.

Ci ha pensato un 2003 a decidere una sfida cruciale per i campani: Tchaouna (su assist di Kastanos), al suo primo gol in Serie A. “Siamo andati a prenderli nel loro campo. Ci meritavamo di vincere così, siamo una squadra che lotta e gioca sempre e che si meritava questo. Siamo contenti”. Così Federico Fazio, uno dei senatori della Salernita. Anche uno dei certi di restare.

Sì perché nonostante il successo del Bentegodi, patron Iervolino non ha cambiato idea sulla rivoluzione di gennaio, con il fine di mantenere la categoria regina del calcio nostrano. Semmai ora c’è la certezza di andare avanti con Pippo Inzaghi.

Sì perché la panchina di Superippo era in bilico. Sabatini e Iervolino avevano pensato a un piano B in caso di sconfitta, dove B non sta per la categoria a cui la Salernitana vuole partecipare nella stagione che verrà. Il piano B era Davide Nicola, l’uomo del miracolo salvezza di qualche stagione fa, ma le sue quotazioni sono inevitabilmente scese dopo il blitz di Verona.

La lista di Sabatini

La Salernitana sarà molto attiva in questo mercato di gennaio. Il primo della lista del direttore sportivo dei campani è in realtà un giocatore di proprietà del club di Iervolino: Federico Bonazzoli, attaccante classe 1997, in forza proprio all’Hellas Verona.

La sfida salvezza è stata proprio l’occasione per parlare di un suo rientro a casa base, che ha fatto storcere il naso a Marco Baroni, allenatore dei gialloblù. Bonazzoli è in grado di giocare sia da centravanti, sia da seconda punta. Può essere davvero l’erede di Dia, in partenza. Mancino naturale, merce rara, forza fisica e velocità al servizio di Pippo Inzaghi. Bonazzoli il primo, non l’unico.

Obiettivo numero uno

La Salernitana ha bisogno di attaccanti, di giocatori che la buttino dentro, che concretizzino la mole di gioco che la squadra di Inzaghi ha sempre mostrato. Così, oltre Bonazzoli, nella lista di Sabatini c’è anche Gregoire Defrel, attaccante francese di origini martinicane, in forza al Sassuolo.

Dionisi non lo utilizza molto, così alla Salernitana sarebbe venuto l’idea di prenderlo. Anche lui può giocare da prima o da seconda punta, sa attaccare la profondità e allargarsi sulla fascia. Con Bonazzoli potrebbe comporre un dinamico duo per la salvezza