Sabatini ci prova: vieni da noi e ci salviamo insieme | Offerta già inviata

La sconfitta amara nel derby impone alla Salernitana di stringere i tempi per i nuovi rinforzi. Accelerata Sabatini.

La perla di Candreva a conti fatti è stata una illusione. Salernitana ribaltata dal Napoli con due reti in entrambi i recuperi. Il rigore di Politano e il 2-1 provvidenziale di Rrahmani sono linfa vitale per gli azzurri di Mazzarri. Per Pippo Inzaghi un’altra amarezza.

Così Sabatini affretta i tempi per portare nuovi rinforzi a una squadra che gioca, lotta e corre, ma non riesce a fare punti salvezza, restando all’ultimo posto. La Salernitana può trarre giovamento soltanto da una notizia post derby.

Tutto fatto per il trasferimento di Alessandro Zanoli. Prima della sfida del Maradona, stretta finale per l’esterno di Carpi, classe 2000: scambio di documenti, curati gli ultimi dettagli e limati i residui dettagli.

Zanoli, dunque, l’ulteriore rinforzo sulla fascia per Superpippo Inzaghi il secondo rinforzo per i campani dopo Nicolò Pierozzi, terzino destro arrivato in prestito dalla Fiorentina e subito debuttante nel derby di Napoli.

Sabatini avanti tutta

Tra le idee low costa di Walter Sabatini c’è sempre quella di Gaetano Letizia, nonostante l’arrivo di Zanoli, un giocatore che Filippo Inzaghi stima moltissimo e con il quale già ha lavorato ai tempi di Benevento.

Sabatini avrebbe già parlato con Carli per capire i margini di una trattativa da far decollare con la formula del prestito gratuito fino a giugno. Letizia è in terra giallorossa dal 2017, quando insieme a Belec approda a Benevento con il quale firma un triennale. Nel 2018 il suo primo col in A col Verona, che non basta per evitare la retrocessione. Poco importa, Letizia è uno dei protagonisti della splendida cavalcata tra i cadetti, dove il Benevento vince il campionato con sette giornate di anticipo.

Gli obiettivi di Sabatini

Al di là di Letizia il colpo di Sabatini potrebbe essere Brekalo sebbene il fantasista della Fiorentina, un esubero per Vincenzo Italiano, abbia offerte da società estere che mettono sul tavolo contratti più vantaggiosi. Sembrava tutto fatto per Palomino dell’Atalanta, ma il Genoa sembra aver operato il sorpasso dopo la cessione di Dragusin al Tottenham Hotspurs.

La prossima settimana è di quelle importanti: si tornerà a parlare con la Cremonese di Majer, che in grigiorosso sta giocando poco: la formula del prestito non convince molto, ma Sabatini proverà a smussare gli angoli, anche perché Superpippo Inzaghi lo ha già allenato a Reggio Calabria, e piace per la sua duttilità tattica. Niente da fare per Fabbian, considerato incedibile dal Bologna, in compenso si può fare per Basic della Lazio. Poco più che un’idea lo scambio con la Fiorentina Dia-Nzola. Sempre possibile il ritorno di Bonazzoli dal Verona, Defrel non sembra essere una pista percorribile.