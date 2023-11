“Rottura del legamento crociato”: in Nazionale accade la catastrofe | Torna in campo nel 2024

Il Virus UEFA e FIFA colpiscono ancora: tanti club italiano ed esteri preoccupati dagli infortuni dei nazionali. Uno più degli altri.

Il più infame dei virus, per i club ormai la sosta per le nazionali è un incubo. Accade di nuovo, anche in questa terza sosta, proprio a ridosso degli ultimi fuochi della Champions League e degli scontri al vertice in molti top campionati europei.

Juve e Inter, che incroceranno i propri destini proprio al rientro dopo la sosta, domenica sera allo Stadium, sono in ansia per le condizioni di McKennie da una parte, Bastoni dall’altra.

Come se non bastassero le squalifiche a centrocampo di Fagioli e Pogna, la frattura alla costola di Localli e gli acciacchi perfino di Mireti, l’ultimo allarme in casa bianconera è quello legato a Weston McKennie, che ha lasciato il ritiro negli Stati Uniti per una tendinopatia aggravata al ginocchio sinistro.

Non se la passa bene neanche Simone Inzaghi, che a meno di una clamorosa guarigione non potrà avere a disposizione Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro sta svolgendo terapie e non sarà recuperabile per la sfida di Torino: l’obiettivo è rientrare almeno per il Napoli. E ancora: Marko Arnautovic, appena rientrato, è uscito malconcio dalla partita con la nazionale austriaca, le sue condizioni devono essere monitorate.

Doppia tegola per Ancelotti: il Virus FIFA non perdona

Il Virus FIFA rimette in fuorigioco Vinicius Jr. Ma stavolta è peggiore l’infortunio al brasiliano, rispetto a quello che lo ha fatto star fuori per un mesetto. Lesione al bicipite femorale con interessamento del tendine distale della gamba sinistra. Questo l’esito della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto l’attaccante brasiliano.

Galeotta il match della Canarinha contro la Colombia: si prevedono per circa due mesi e mezzo di stop, adiòs 2023, e quasi certamente anche la Supercoppa. Ma le pessime notizie non vengono mai da sole.

Maledetto Virus UEFA, Ancelotti ne perde un altro

I foschi presagi di una stagione a dir poco sfortunata, questa estate: prima Courtois, poi Eder Militao, tutte e due i madridisti costretti a operarsi al ginocchio, se tutto va bene torneranno a marzo.

Più o meno la data di rientro di Eduardo Camavinga, il jolly in mano di Ancelotti, quello che dove lo metti, in qualsiasi parte del campo, sta. “L’infortunio in allenamento con la nazionale francese è più grave del previsto. Gli è stata diagnosticata la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro“. Il centrocampista francese dovrebbe dunque tornare a disposizione di Ancelotti non prima di febbraio. Maledetti virus!