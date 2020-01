Roma-Torino, le dichiarazioni pre partita di Fonseca

Siamo giunti alla vigilia della sfida tra Roma e Torino in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. I giallorossi arrivano da una vittoria per 4-1 contro la Fiorentina all’Artemio Franchi, mentre i granata da una sconfitta per 2-1 in casa contro la Spal.

Per presentare la sfida valida per la diciottesima giornata di campionato, ha parlato poco fa Paulo Fonseca in conferenza stampa.

Paulo Fonseca, allenatore della Roma

Ecco le parole del tecnico ha dichiarato che hanno fatto una buona settimana di lavoro,la squadra sta bene ed è motivata.

Inoltre il tecnico si aspetta un Torino forte, motivato e aggressivo, quindi sarà difficile batterli.

Su Bruno Peres- il tecnico è felice del ritorno del brasiliano dal prestito, ma adesso non sta bene fisicamente.

Su Zaniolo– il tecnico elogia i miglioramenti del giovane fantasista e che diventerà uno dei migliori giocatori in Italia.

Infortuni– Su Klivert dichiara che sarà a disposizione dopo la gara con la Juventus, ancora non sta bene.

Su Pastore invece, essendo un problema osseo, il ragazzo ha bisogno di più tempo per recuperare, ma lo sta facendo bene.

