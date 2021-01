Roma-Spezia, Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 23-01-2021

3 giorni dopo l’incredibile 2-4 in Coppa Italia, Roma e Spezia si rincontrano nell’ultimo turno del girone d’andata di campionato con umori totalmente differenti.

Roma-Spezia Giornata 19 del campionato di Serie A

É bastata una settimana per ridimensionare totalmente l’umore dell’ambiente giallorosso che da gioioso e pieno di fiducia, si ritrova, oggi, in pieno occhio del ciclone con una tensione che sta accompagnando tutto lo staff e i giocatori, fino alla vigilia dell’ultimo match del girone d’andata.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello stupendo Spezia di Vincenzo Italiano che, allo Stadio Olimpico alle 15:00, sfiderà nuovamente la Roma in un match già decisivo.

Una partita, quella di Coppa, che ha mostrato tutti i limiti tecnici e dirigenziali di una squadra che non riesce più a trovare se stessa durante un mese infernale.

Paulo Fonseca è in discussione, Dzeko è il bersaglio dei tifosi, la squadra ha perso fiducia dopo il derby, Borja Mayoral ha sancito, dopo una sfortunata prestazione, l’uscita dei suoi dalla Coppa Italia e la società è nel caos più totale. Caos che si è palesato durante l’incredibile situazione della sesta sostituzione, quando tutto lo staff era certo di attuare un’azione non regolamentare e, in campo, l’ex Verde e il cucchiaio di Saponara sancivano il trionfo dei liguri.

La Roma ha l’occasione di rialzarsi e contro lo Spezia non può fallire.

La squadra di Italiano, invece, arriva con umore altissimo alla sfida di campionato. Non c’è squadra in Italia che giochi nel modo sfrontato e spregiudicato dello Spezia, nonostante i limiti di rosa.

I bianconeri sono un mix di talento ed esplosività che, fino ad ora, sta pagando. Saponara è stato l’eroe nel match di Roma e recuperare un giocatore di indubbia qualità sarebbe utilissimo alla causa. Nzola sarà ancora assente, ma Galabinov ha dimostrato di poter tornare ad essere leader della rosa.

Il risultato di Roma-Spezia; secondo i bookmakers; renderebbe giustizia ai padroni di casa, eppure l’umore e la forma fisica è tutta dalla parte dello Spezia.

Come vedere Roma-Spezia Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match dell’Olimpico di Roma tra i giallorossi e lo Spezia, con calcio d’inizio programmato per le ore 15:00 di sabato 23 gennaio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Spezia

Riccardo Saponara, eroe della partita di Coppa Italia

Paulo Fonseca ridisegna la difesa con l’inserimento di Cristante come perno centrale. Fuori Pedro, ancora non in forma, ma, soprattutto, potrebbero rimanere fuori Mkhitaryan e Dzeko.

Il ballottaggio per la fase offensiva giallorossa riguarda proprio l’armeno che sarebbe sostituito da Carles Perez. Borja Mayoral potrebbe scalzare Dzeko e riscattarsi dalla prestazione terribile in Coppa Italia.

Lo Spezia di Italiano terrà in panchina la carta Saponara, ridefinendo il centrocampo con Estevez, Agoumè e Pobega.

Davanti ballottaggio tra Galabinov e Piccoli.

Probabili formazioni di Roma-Spezia

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; S. Bastoni, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Galabinov, Farias. All.: Italiano.

Precedenti e statistiche di Roma-Spezia

Due soli precedenti tra Roma e Spezia, entrambe le partite si sono disputate in Coppa Italia agli ottavi di finale.

3 giorni fa trionfò 2-4 lo Spezia che ha bissato il successo, ben più clamoroso, del 2015 ai calci di rigore.

