Roma-Spezia, Coppa Italia Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 19-01-2021

La Roma ha subito l’opportunità di riscattarsi dopo il derby perso in campionato, ma per farlo dovrà battere l’orgoglio dello Spezia che, in Coppa Italia, rievoca brutti ricordi ai giallorossi.

Un derby da dimenticare e la possibilità di continuare la propria rincorsa verso il secondo trofeo in palio a livello nazionale. La Roma cerca pretesti per rendere meno amara la settimana post-derby in cui la Lazio ha messo alla luce i tanti problemi di agonismo e di esperienza nella rosa giallorossa.

La Coppa Italia arriva in un momento perfetto per cercare di ritrovare le motivazioni perse ma la squadra di Fonseca dovrà affrontare uno degli avversari più ostinati e affascinanti di questa edizione della Serie A.

Lo Spezia di Italiano non dà nulla per scontato e la filosofia di gioco, impressa dall’allenatore, imporrà ai bianconeri di giocare una partita a viso aperto con la sfrontatezza di poter pensare che la qualificazione ai quarti sia davvero possibile, anche perché la storia è dalla loro parte.

Il 19 gennaio 2021, lo Stadio Olimpico di Roma (ore 21:15), ospiterà per la seconda volta un ottavo di finale tra Roma e Spezia, dopo che nel dicembre del 2015, i bianconeri furono artefici di un miracolo sportivo eliminando la Roma nonostante una categoria di differenza.

Quel giorno lo Spezia costrinse la Roma ai calci di rigore in cui, i giallorossi di Garcia, subirono gli errori di Pjanic e Dzeko, mentre lo Spezia fu perfetto tra Terzi, Nenè, Juande e Acampora.

Oggi la situazione è ben diversa, Italiano ha una squadra di ragazzi che divertono e si divertono nel giocare a calcio, mancherà il simbolo del nuovo vento bianconero, ovvero Nzola, ma tra Marchizza, Pobega, Ricci e tanti altri, la qualità non mancherà.

La Roma, durante questa settimana, ha già sbagliato e i tifosi non ammetteranno altri errori.

Come vedere Roma-Spezia Diretta TV-Streaming

Tutti gli appassionati potranno seguire il match, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra la Roma di Paulo Fonseca e lo Spezia di Vincenzo Italiano, martedì 19 gennaio alle ore 21:15 sui canali Rai Due e Rai Sport.

Per chi fosse impossibilitato a seguire la partita sui canali principali, basterà connettersi con uno smartphone o con un dispositivo munito di connessione ad internet collegandosi su Rai Play o scaricando l’omonima app sul cellulare.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Spezia

Pedro cerca riscatto in Coppa

Paulo Fonseca prepara una Roma 2.0 in vista del match di Coppa. Come prevedibile, fuori molti titolari con Kumbulla e Fazio chiamati a sfruttare l’opportunità nel trio di difesa.

Diawara, nonostante la possibile cessione, giocherà con Cristante; ottima opportunità per Carles Perez che completa un tridente tutto spagnolo con Pedro e Mayoral.

Italiano si affida ad un 4-3-3 alternativo con Saponara dal primo minuto a far reparto con i giovani Agudelo e Ricci. Torna Galabinov che sostituirà Nzola, assente, e agirà vicino a lui, Daniele Verde.

I bianconeri cambiano anche in difesa: Vignali e Bastoni giocheranno larghi, Chabot e Dell’Orco agiranno al centro, davanti a Rafael.

Probabili Formazioni di Roma-Spezia

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.



SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Chabot, Dell’Orco, Bastoni; Deiola, Ricci, Saponara; Agudelo, Galabinov, Verde.

Precedenti e statistiche di Roma-Spezia

Un solo precedente tra Roma e Spezia, proprio in Coppa Italia. Nel 2015 lo Spezia, in Serie B, eliminò ai calci di rigore la Roma di Rudi Garcia.

Lo Spezia ha battuto il Cittadella per 2-0 e poi eliminato il Bologna per 4-2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS