Roma, sorteggi e non solo: riscattati Mancini, Veretout e Perez. Definito Sadiq al Partizan Belgrado

Ufficializzati gli acquisti a titolo definitivo del difensore italiano, del centrocampista francese e dell’attaccante spagnolo. Su Sadiq mantenuta una percentuale per la rivendita

Oltre ai sorteggi di Nyon, che hanno fatto incrociare il destino della Roma con quello del Siviglia dell’ex direttore sportivo Monchi, oggi per la Roma è anche una giornata di mercato. Attraverso la relazione semestrale presentata quest’oggi, infatti, la società giallorossa ha ufficializzato i riscatti di Gianluca Mancini e di Jordan Veretout.

CHI SI FERMA- Il difensore italiano è stato acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta per 13 milioni. L’operazione prevedeva un corrispettivo fisso di 2 milioni di euro per il prestito, più l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo a 13 milioni di euro. L’accordo per il centrocampista francese, proveniente dalla Fiorentina, invece, è stato raggiunto per 16 milioni. Il giocatore è arrivato a Roma con la formula del prestito di un milione di euro. Al verificarsi di determinati obiettivi sportivi della società giallorossa e del giocatore stesso, era previsto l’acquisto a titolo definitivo per 16 milioni, giustappunto. Oltre a queste operazioni, è stato comunicato anche il perfezionamento del prestito di Carles Perez per 11 milioni di euro più 4,5 di bonus.

CHI PARTE- Operazioni in entrata, ma anche in uscita. Sempre dalla relazione semestrale, si evince anche il riscatto da parte del Partizan Belgrado per Sadiq. Il club serbo ha versato nelle casse della Roma 1,75 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano. La Roma, inoltre, beneficerà anche del 10% su una futura rivendita. Ad una condizione però: la cessione dovrà avvenire per una cifra superiore agli 1,85 milioni.

