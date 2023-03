Roma- Sassuolo, dove vederla, formazioni e precedenti

Un sorriso in campionato contro la Juventus e uno in “Europa League” contro la Real Sociedad. E’ un momento di ottima vendemmia per la Roma di Josè Mourinho che affronta in piena fiducia domenica 12 marzo alle 18 all’ “Olimpico” il Sassuolo. Anche gli emiliani, dal canto loro, hanno il sorriso dalla loro parte essendo reduci da una doppia vittoria con Lecce e Cremonese. Ambedue le compagini hanno molto da chiedere a questa sfida: la Roma, quarta con quarantasette punti, non vuole perdere dal campo visivo Inter e Lazio, il Sassuolo , tredicesimo a quota trenta, intende tenersi lontano dalla zona pericolante. I diciannove precedenti tra le due compagini parlano di nove successi giallorossi, uno solo neroverde e nove segni ics. La Roma non potrà contare su Pellegrini, infortunatosi nel match contro gli spagnoli e vedrà in campo dall’avvio El Shaarawy. Ai box anche Cristante per squalifica. Sassuolo al completo con Berardi pienamente recuperato in campo con tutta probabilità dal primo minuto.

La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Spinazzola, Matic, Wynaldum, Zalewski, El Shaarawy, Dybala, Abraham. All.Josè Mourinho (squalificato, al suo posto Salvatore Foti)

SASSUOLO: Consigli, Rogerio, Erlic, Tressoldi, Zortea, Henrique, Obiang, Frattesi, Laurientè, Pinamonti, Berardi. All.Alessio Dionisi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna