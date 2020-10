Roma: Santon out 1 mese

Paulo Fonseca e la Roma hanno brutte notizie. Infatti il terzino Santon ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra.

Un problema non da poco, visto che costringerà il difensore a rimanere fuori dai campi di gioco per circa un mese. Il fastidio si era acutizzato già prima del match contro il Cska Sofia di Europa League.

Ora però è arrivato il responso e non è dei più positivi. Non potrà quindi essere disponibile per i match contro la Fiorentina, il Cluj in Europa League, così come quello contro il Genoa dell’ 8 novembre.

Proverà a rientrare dopo la sosta per le nazionali. Il 22 è in programma il match contro il Parma all’Olimpico.

Santon è stato poco utilizzato in questo inizio di stagione. È comunque finito nelle rotazioni della squadra, sostituito da Karlsdorp in occasione di impegni ravvicinati.

La Roma, comunque, non ha deficienze in fatto di terzini. Ci sono gli uomini per rimpiazzarlo e il giocatore potrà pensare ad un recupero graduale senza tentativi di recupero lampo.

