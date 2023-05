Roma – Salernitana dove vederla in Diretta Tv e Streaming su Sky o Dazn?

Dove vedere Roma – Salernitana 36° Giornata di Serie A, Lunedì 22 Maggio 2023 alle 18:30. Il match tra la Roma di Mourinho e la Salernitana sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Valevole per la 36a giornata del massimo campionato, Roma-Salernitana in programma lunedì 22 maggio alle 18.30 sarà visibile in esclusiva su Dazn e su Sky zona Dazn.

La Roma arriva a questo match fresca di conquista della finale di Europa League, la Salernitana invece viene dalla vittoria contro l’Atalanta che ha praticamente significato conquista della salvezza.

Roma contro Salernitana. In attesa di poter disputare la finale con gli spagnoli del Siviglia mercoledì 31 maggio alle 21:00 alla “Puskas Arena” di Budapest, i giallorossi si reimmergono nel campionato dove sono a secco di vittorie da cinque gare.

La squadra di Josè Mourinho ha un bottino di cinquantanove punti che valgono al momento il settimo posto. Una classifica che la pone al momento fuori dalla zona Champions.

La Salernitana di Paulo Sousa ha riscattato con la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta la sconfitta di Empoli. Ma, soprattutto, ha messo un mattone preziosissimo in chiave di tranquilla salvezza portandosi al quindicesimo posto con 38 punti.

I precedenti tra le due formazioni sono undici e pendono nettamente a favore della Roma che ha ottenuto nove vittorie. Il resto è invece un pareggio e una vittoria dei granata.

Sul fronte assenze i giallorossi dovranno fare a meno di Celik, alle prese con un problema fisico, Kumbulla, già al capolinea della stagione per una lesione al legamento crociato, Llorente, fermato da una lesione al bicipite femorale e Spinazzola per un problema muscolare. In diffida ci sono invece Dybala, Ibanez e Pellegrini.

La Salernitana sarà priva di Fazio bloccato da un problema muscolare e ha in diffida Daniliuc, Gyomber, Piatek e Vilhena.

Il Match di andata a Salerno si giocò alla 1° Giornata del Campionato di Serie A 2022-23 il 14 agosto scorso e la Roma vinse di misura 1 a 0 grazie al gol di Bryan Cristante.

Guarda Bologna – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Come vedere Roma – Salernitana in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Salernitana

: Data : Lunedì 22 Maggio

: Lunedì 22 Maggio Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Roma – Salernitana valido per la 36° Giornata di Serie A Lunedì 22 Maggio alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Salernitana in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Roma – Salernitana, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Roma – Salernitana sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Salernitana:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Salernitana:

Per quanto concerne le formazioni, la Roma schiererà il tradizionale 3-4-1-2 con Rui Patricio tra i pali, una difesa a tre con Mancini a sinistra, Ibanez a destra e Cristante al centro, linea a quattro a centrocampo con Missori a sinistra, Zalewski a destra e Bove e Wijnaldum al centro, Pellegrini in tre quarti e Solbakken e Belotti di punta.

La Salernitana opta invece per un quasi speculare 3-4-2-1 e si opporrà con Ochoa tra i pali, Lovato a sinistra, Pirola a destra e Gyomber al centro nel reparto difensivo, centrocampo a quattro con Mazzocchi e Bradaric esterni e Coulibaly e Vilhena centrali, Candreva e Dia in posizione di trequarti e Botheim unica punta.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Missori, Bove, Wijnaldum, Zalewski, Pellegrini, Solbakken, Belotti. All. Josè Mourinho.

SALERNITANA: Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric, Candrea, Dia, Botheim. All.Paulo Sousa.

ARBITRO Andrea Colombo di Como