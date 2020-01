Roma, rottura del crociato per Zaniolo: stagione finita e Europei a rischio

Il centrocampista è uscito tra le lacrime in barella alla mezz’ora del primo tempo.

La sconfitta contro la Juventus si fa ancora più amara e la grande paura si materializza: rottura del legamento crociato destro per Nicolò Zaniolo.

Domani mattina è prevista l’operazione a Villa Stuart sotto i ferri diretti dal Professor Mariani.

LA DINAMICA- Alla mezz’ora del primo tempo, il talento giallorosso si immola tra il boato dell’Olimpico palla al piede in un coast- to- coast superando qualunque giocatore gli si pari davanti. Quando però arriva al limite dell’area, prova a passare in mezzo alla morsa composta da De Ligt e Rabiot, ma il ginocchio cede improvvisamente.

Non appena cade a terra, il classe ’99 capisce la grave entità dell’infortunio scoppiando addirittura in un pianto composto da lacrime di rabbia, frustrazione ma sopratutto paura.

Immediata la chiamata da parte dei compagni di squadra, e anche di quelli avversari, dell’ambulanza.

LA DIAGNOSI- Subito trasportato con immediata urgenza alla vicina Villa Stuart, qui è stato visitato inizialmente dal dottor Causarano che lo aveva accompagnato in ambulanza.

Una mezz’ora più tardi è arrivato anche il Professor Mariani per gli esami strumentali. Dopo un’altra mezz’ora di visite, è stata comunicata la rottura del crociato destro.

TEMPI DI RECUPERO- La rottura del crociato significa inevitabilmente stagione quasi conclusa. I tempi di recupero per questo genere di infortunio sono generalmente calcolati tra i 4 e i 6 mesi.

Di conseguenza, il CT Roberto Mancini rischia di non poter fare affidamento su uno dei perni fondamentali della propria Nazionale.

Si potrebbe però puntare ad un recupero lampo, come quello di un certo dieci con la maglia giallorossa per i Mondiali del 2006. Speriamo sia di buon auspicio per tutti.

