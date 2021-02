Roma: Real Madrid e Benfica vogliono Fonseca

Paulo Fonseca ha finalmente fatto propria la Roma: dopo una prima stagione contraddistinta da alti e bassi, la squadra giallorossa sembra aver preso un buon passo e ora si trova al quarto posto in campionato, pienamente in lotta per un posto in Champions League.

Il tecnico portoghese ha saputo modificare il proprio credo tattico, il 4-2-3-1, in un più equilibrato 3-4-2-1, e i risultati si sono visti. Aiutata soprattutto dall’apporto delle sue mezzepunte, la Roma si è piazzata stabilmente tra le posizioni di testa e domenica, contro il Milan, potrebbe avere l’occasione di avvicinare il podio.

Visti questi risultati, Fonseca si è attirato la stima e l’interesse di diverse big europee. Tra queste, oltre al Braga che sarebbe pronto a riportarlo in patria, spicca il Real Madrid, che non ha ancora deciso se confermare Zidane.

Nel contratto di Fonseca figura una clausola che prevede il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions: basterà per trattenerlo?

