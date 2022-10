Roma-Napoli, Spalletti: “Sempre bello ritornare a Roma e rivedere Mourinho. Anguissa non ci sarà”

Alla vigilia della sfida tra Roma e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Una sfida importante per il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ritornerà all’Olimpico contro la sua ex squadra, la Roma. Per il tecnico ci sono sia ricordi belli ma anche ricordi brutti del suo passato giallorosso. Ha espresso massimo apprezzamento per un allenatore fantastico quale José Mourinho che sta facendo molto bene.

Un big match che è un banco di prova per il Napoli che sta andando molto bene. Qualche spavento nel match scorso contro il Bologna ma gli azzurri sono riusciti a ribaltare subito la partita. Giocare a Roma non è mai facile. Qualche dubbio di formazione ancora da sciogliere. Quasi sicuramente ci sarà Osimhen dal primo minuto, si è ripreso dall’infortunio.

Inamovibile invece Kvara, che si è dimostrato sempre preziosissimo. La scena tra lui e Osimhen che gli ha concesso di battere il rigore contro l’Ajax ha dimostrato la grande serenità e il forte legame che c’è nello spogliatoio. Potrebbe non giocare, invece, Anguissa. Spalletti non vuole rischiarlo e preferisce farlo riposare di nuovo.