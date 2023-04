Roma- Milan, probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Roma e Milan in programma all'”Olimpico” sabato 29 aprile alle 18 sarà trasmessa su Dazn in modalità TV o streaming.

Quella che sta per andare in scena è la sfida numero 175. Storia ed emozioni di egual robustezza si fondono nella sfida tra Roma e Milan. Incontro d’alta quota tra due squadre giustamente ambiziose e intenzionate a confermare appieno il loro blasone. Le due compagini si presentano alla partita appaiate a quota 56 punti ma con il Milan quarto e avanti di una tacca. Per i giallorossi il bilancio reti è di 43 all’attivo e 29 al passivo, per i rossoneri di 51 e 37.

La Roma vuole subito rialzare la testa dopo il pesante stop contro l’Atalanta per 1-3 al “Gewiss Stadium” che ha posto fine a una serie scintillante di tre vittorie di fila (Sampdoria, Torino e Udinese). Il Milan è invece tornato a vincere al “Meazza” contro il Lecce (2-0) come non gli accadeva di fare da due incontri davanti al pubblico amico con i pareggi con Salernitana (1-1) ed Empoli (0-0).

La serie storica degli incontri parla di 45 vittorie giallorosse, 78 rossonere e 51 segni ics.

Ambedue sono impegnate sul doppio binario Italia- Europa. La Roma si è sbarazzata in “Europa League” della concorrenza degli olandesi del Feyenoord liquidandoli con un disinvolto 4-1 e attende ora di affrontare in semifinale i tedeschi del Bayer Leverkusen con cui ha in comune un ex molto ricordato all’ombra del Colosseo, Rudi Voeller. Il Milan, invece, con il pareggio per 1-1 a Napoli è approdato in semifinale di “Champions League” dove lo attende uno scoppiettante derby con l’Inter che ha estromesso il Benfica confermandosi bestia nera delle portoghesi dopo avere spazzato via il Porto.

Sul fronte assenze la Roma dovrà rinunciare a quattro pedine. Karsdorp ha subito un intervento di artroscopia al ginocchio e dovrebbe rientrare per fine maggio, Dybala è affetto da un trauma distorsivo alla caviglia ma Josè Mourinho medita di portarlo comunque in panchina. Per Llorente la maledizione si chiama lesione al bicipite femorale: per lui niente rettangolo verde sino a fine maggio. Una distrazione al flessore della coscia sinistra è invece l’infortunio che costringerà alla defezione Smalling e Wijnaldum il cui rientro è fissato per fine maggio. Il Milan, invece, ha fuori gioco Ibrahimovic per un problema al polpaccio e Pobega per uno costale.

Per quanto concerne i diffidati, per la Roma vi è il solo Matic mentre nelle file rossonere ve ne sono ben sei: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw e Tomori.

Le due formazioni scenderanno in campo specularmente. La Roma con un 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali, Mancini e Ibanez laterali esterni con Kumbulla al centro, la linea a quattro di centrocampo con Celik, Cristante, Bove e Zalewski, Pellegrini e Solbakken sulla tre quarti e come punta il solo Abraham.

Il Milan risponderà con un 4-2-3-1. Maignan sarà a presidio del sette, linea a quattro davanti a lui con Hernandez e Calabria esterni e Tomori e Kalulu centrali, Krunic e Tonali stazioneranno dietro il tridente di trequarti Diaz, Bennacer e Leao e Giroud sarà unica punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Celik, Cristante, Bove, Zalewski, Pellegrini, Solbakken, Abraham. All. Josè Mourinho.

MILAN: Maignan, Hernandez, Tomori, Kalulu, Calabria, Krunic, Tonali, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud. All.Stefano Pioli.

ARBITRO

Daniele Orsato di Schio.