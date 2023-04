Roma-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Out Pobega e Florenzi”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Roma guidata da Josè Mourinho.

Il Milan deve dare continuità alle sue prestazioni se vuole continuare a fare bene in campionato. La partita con la Roma è uno scontro diretto e quindi vale il doppio in questo momento. Anche se la corsa Champions League potrebbe rimanere aperta fino all’ultima giornata.

Pioli parla della condizione dei calciatori del Milan: “Giroud sta bene, avuto bisogno di un po’ di riposo, ma ora sta bene ed è pronto per giocare. Ibra sta meglio ma non c’è ancora una diagnosi. Domani non ci sarà, così come Pobega e Florenzi che ha la febbre”.

Come dichiarato da Pioli, settimana prossima Pobega tornerà ad allenarsi in gruppo. Leao sta bene fisicamente e mentalmente e il Milan si aspetta molto da lui. Ovviamente nel corso di una stagione non si può giocare ogni partita al top.

L’allenatore del Milan avvisa i suoi calciatori sui pericoli che può creare la Roma. I giallorossi, infatti, sono molto bravi sui calci piazzati e molti gol sono nati dalle palle inattive. Per 7 partite in casa nel 2023 non ha subito gol e ha giocatori davanti che possono far gol in qualsiasi momento.

L’allenatore rossonero loda Mourinho e la squadra giallorossa: “La Roma è forte e Mourinho sta facendo bene. Ha creato una mentalità e un gioco di alto livello”.

L’ex allenatore di Lazio e Inter non guarda alla classifica. Il Milan deve ragionare partita per partita, cercando di fare il massimo. I rossoneri devono andare in campo con le idee chiare e uno spirito forte.

Per quel che riguarda la scelta del trequartista, Pioli risponde così:” Scelgo in base a come costruiamo il gioco e come vogliamo difendere. Sono tanti gli aspetti da valutare”.