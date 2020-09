Roma-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 27-09-2020

Roma-Juventus, partita valevole per la seconda giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva in Diretta TV su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e NowTv. Fonseca rilancia Dzeko dal primo minuto e prepara il debutto Kumbulla, Pirlo conferma l’undici che ha battuto la Sampdoria con Dybala pronto ad entrare dalla panchina.

Domani alle ore 20:45 la Roma ospiterà la Juventus allo Stadio Olimpico nella partita valevole per la seconda giornata di Serie A.

I giallorossi si ritrovano a zero punti dopo la prima giornata a causa della sconfitta subita a tavolino per 3-0 contro il Verona per aver inserito Diawara nella lista sbagliata e vorranno rifarsi. Quest’anno la Roma vuole e deve alzare l’asticella, con la squadra della capitale che va a caccia di una vittoria che darebbe gran morale.

Nonostante sia ancora in fase di costruzione, però, la nuova Juventus targata Andrea Pirlo ha già dimostrato di essere temibile. I bianconeri non hanno avuto problemi nella prima giornata contro la Sampdoria, vincendo con un netto 3-0 e vorranno ripetere la bella prestazione offerta domenica scorsa.

Le ultime sulle formazioni di Roma e Juventus

Passata la tempesta di notizie attorno al suo futuro, Fonseca è pronto a rilanciare Edin Dzeko dal 1′ in attacco, con il bosniaco rimasto nella Capitale dopo il mancato trasferimento proprio alla Juventus. In difesa, invece, sarà la sera di Kumbulla con l’ex Verona pronto a debuttare in giallorosso e con Cristante che scalerà a centrocampo al fianco di Veretout. Alle spalle di Dzeko ci saranno Mkhitaryan e Pedro mentre sugli esterni pronti Spinazzola e Santon. Nella linea difensiva, oltre a Kumbulla agiranno Mancini ed Ibañez a proteggere la porta difesa da Mirante.

Non ci dovrebbero essere cambi nella formazione che Pirlo schiererà domani sera rispetto alla partita vinta contro la Sampdoria. L’allenatore bianconero confermerà il suo 3-4-1-2 con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa, Rabiot e McKennie agiranno a centrocampo con Cuadrado e Frabotta sugli esterni e con Ramsey ad agire alle spalle del tandem Kulusevski-Ronaldo. Partirà dalla panchina Dybala, unitosi al gruppo in settimana, così come il neo acquisto Alvaro Morata ed entrambi potrebbero avere una chance nel secondo tempo.

Probabili formazioni Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Paulo Fonseca

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Andrea Pirlo.

Come vedere Roma-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Roma-Juventus, valevole per la seconda di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Roma-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Roma-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Roma-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Roma-Juventus

I precedenti tra Roma e Juventus all’Olimpico sorridono al club giallorosso che ha vinto 35 delle 94 partite disputate tra le mura amiche. Sono 28, invece, i successi della Juventus a Roma, l’ultimo lo scorso anno per 2-1 (reti di Demiral e di Cristiano Ronaldo su rigore).

Una vittoria che interruppe la striscia negativa della Juventus all’Olimpico, con il club bianconero che non aveva vinto in nessuno degli ultimi cinque incontri precedentemente disputati (tre pareggi e due sconfitte).

La Roma dovrà costruire soprattutto in casa il suo campionato, cercando di fare meglio rispetto allo scorso anno dove ottenne solo 10 vittorie in 19 partite. La Juventus, invece, fuori casa ha faticato moltissimo nell’ultimo campionato, perdendo molti punti e subendo ben 6 sconfitte, di cui 3 nelle ultime 4 trasferte.

