Roma-Inter Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 19-7-2020

Domenica 19 luglio ore 21:45 allo Stadio Olimpico si gioca Roma – Inter, posticipo domenicale della 34° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Dopo le due vittorie consecutive su Torino e SPAL, l’Inter si è riconquistata il secondo posto in solitaria e riportata a -6 dalla Juventus capolista a 5 giornate dal termine. Oggettivamente per un colpo di scena finale servirebbe un clamoroso suicidio sportivo bianconero e un filotto di vittorie nerazzurre tutt’altro che scontato, a partire dalla difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma. Comunque i nerazzurri sono a 1 solo punto dal loro obiettivo stagonale minimo, la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma dopo 3 KO e 1 sola vittoria nelle prime quattro partite Post ripresa ha ricominciato a correre con tre vittorie nei precedenti tre match. Il 4° posto è quasi un miraggio (un pari e una sconfitta ne sancirebbero l’addio), più impellente proteggere il 5° posto dalle inseguitrici. La partita in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Cinque partite da giocare, 15 punti a disposizione e sperare in almeno altri tre passi falsi della Juventus. Effettivamente una missione impossibile per l’Inter, che probabilmente più che guardare avanti deve rimpiangere il recente passato con importanti punti persi per sue mancanze. Ma la classifica per ora recita questo, ed è la nota più positiva del Post ripresa nerazzurro. Perché nonostante questo, l’Inter ha palesato sempre grossi limiti (di natura tecnica), ma anche tattica (indipendentemente da come andrà Conte non ha convinto) e caratteriale che non gli hanno permesso alla luce dei fatti di essere una vera contender della Juventus in stagione. Che la stagione altalenante nelle prestazioni dei bianconeri tenga parzialmente in vita il torneo, dice poco sulla stagione nerazzurra colma di rimpianti fino a inizio stagione e qualche delusione di troppo.

Matematicamente la Roma può ancora credere al 4° posto, ma serve che l’Inter non faccia nemmeno un punto nelle prossime cinque partite, uno scenario che avrebbe dell’apocalittico per i tifosi nerazzurri e del meraviglioso per i giallorossi. Ma ora la Roma 5° a 57 punti e a -14 dal 4° posto deve proteggere la posizione dalle prossime inseguitrici. La stagione degli uomini di Fonseca è andata di alti e bassi, senza mai trovare continuità di risultati. Esemplficativo lo score giallorosso Post ripresa, con una vittoria ma poi 3 KO di fila nelle successive tre. Poi un filotto di 9 punti nei tre match scorsi che hanno parzialmente riaggiustato la mira.

Come vedere Roma – Inter in diretta TV e streaming

La partita Roma – Inter sarà trasmessa in diretta tv dalle 21:45 su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). In streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Precedenti e statistiche di Roma – Inter

l’Inter torna all’Olimpico dopo la sfida del 2 dicembre 2018, dove le due squadre pareggiarono 2-2 con reti di Keita e Icardi per l’Inter e Under e Kolarov per la Roma. L’ultima vittoria nerazzurra a Roma, risale alla 2° giornata del campionato 2017/2018, quando l’Inter si impose per 3-1 sui padroni di casa in rimonta. Vantaggio di Dzeko, annullato da una doppietta di Icardi e Vecino. L’andata di questo campionato, è terminata 0-0 a San Siro.

Probabili formazioni di Roma – Inter

Fonseca deve fare a meno degli infortunati Smalling, Santon, Fazio e Mirante. Pare confermato il cambio modulo visto di recente, ll 3-4-2-1. Pau Lopez in porta, difesa molto adattata per via delle assenze con Kolarov, Ibanez e Mancini. In mediana Diawara e Veretout con Spinazzola e Zappacosta sugli esterni. Pellegrini e Mkhitaryan dietro a Dzeko. Panchina per Cristante, Zaniolo, Perotti, Under e Kluivert.

Conte dovrebbe recuperare almeno per la panchina Barella e Lukaku, ma senza rischiarli da titolare. Restano indisponibii Sensi e Vecino. Torna la difesa titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Candreva a destra e Young favorito su Biraghi a sinistra. In mediana obbligati Brozovic e Gagliardini, duello Eriksen e Borja Valero sulla trequarti. In attacco dipende da Lukaku, se no coppia Lautaro Martinez e Sanchez.

ROMA (3-4-2-1): PAUL LOPEZ, KOLAROV, IBANEZ, MANCINI, SPINAZZOLA, DIAWARA, VERETOUT, ZAPPACOSTA, MKHITARYAN, PELLEGRINI, DZEKO

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, BASTONI, CANDREVA, BROZOVIC, GAGLIARDINI, YOUNG, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, SANCHEZ

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS