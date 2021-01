Roma, incidente stradale per De Sanctis: ricoverato in terapia intensiva e operato alla milza, non è in pericolo di vita

Dramma sfiorato per Morgan De Sanctis: l'ex portiere della Roma, ora direttore sportivo della società giallorossa, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 22:00. Il quarantatreenne, di ritorno da Trigoria, avrebbe incrociato un'altra autovettura all'altezza di Via Cristoforo Colombo. Una volta rientrato a casa, De Sanctis avrebbe avvertito i primi dolori e, recatosi a Villa Stuart in taxi, sarebbe stato poi trasportato al Gemelli in ambulanza. Lì è stato sottoposto ad intervento di rimozione della milza. Secondo gli ultimi aggiornamenti, comunque, l'ex estremo difensore è cosciente e dovrebbe essere presto dimesso. L'ulteriore buona notizia è che le altre persone coinvolte nell'incidente ne sono uscite anch'esse incolumi. L'impatto non ha dunque provocato danni irreversibili a nessuno dei soggetti coinvolti. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica esatta del sinistro stradale e nelle prossime ore si potranno avere particolari più accurati in merito.