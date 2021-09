Hellas Verona-Roma, le dichiarazioni pre partita di Mourinho: “Vina e Mkhitaryan ci saranno. Difesa a tre ipotesi”

Il tecnico portoghese ha parlato in vista della partita di campionato contro l’Hellas Verona.

I giallorossi sono a caccia della settima vittoria consecutiva, in tutte le competizioni e avrà la possibilità di agguantarla davanti al pubblico del Marcantonio Bentegodi contro una formazione, l’Hellas Verona, alla ricerca dei primi punti stagionali.

Josè Mourinho è intenzionato a vedere i suoi ragazzi giocare un calcio propositivo ma anche molto efficace e votato al dominio ed è per questo che, nonostante i giorni passati e il rotondo 5-1 rifilato al CSKA Sofia, in conferenza stampa il tecnico capitolino ci tiene a rimarcare il brutto atteggiamento di inizio partita.

Lo Special One non è stato per niente soddisfatto della partita di Conference League perché sa che i ragazzi possono fare molto meglio sia dal punto di vista tecnico che agonistico.

Contro l’Hellas Verona, dunque, servirà massima concentrazione ed è per questo che serve l’aiuto di tutti gli effettivi. Sia Vina che Mkhitaryan, in dubbio per la sfida di domenica, saranno convocati, così come il giovane Tripi che Mourinho vuole in rosa per questo match di campionato.

Difficile vedere sia l’armeno che l’uruguagio in campo, ma la squadra rimarrà compatta e tutti daranno una mano se necessario.

Meno ottimismo, invece, per Villar che lo scorso anno sembrava imprescindibile per la gestione Fonseca, ma quest’anno sembra aver perso l’entusiasmo. Lo Special One parla di necessità tattiche diverse rispetto a quelle utilizzate da Fonseca e lo spagnolo ne sta sicuramente risentendo visto che, attualmente, Cristante e Veretout danno più garanzie.

L’emergenza terzini incombe nella rosa capitolina e l’idea del tecnico portoghese è quella di tenere in considerazione anche l’ipotesi di una difesa a tre ed è per questo che Tripi potrebbe diventare utile per la sua causa.

La partita contro l’Hellas Verona non sarà affatto facile ed è per questo che Mourinho vorrà tenere alta la guardia dei suoi per provare a strappare la settima vittoria consecutiva, nonché la quarta di questo campionato.

Migliori Bookmakers AAMS