Roma Hellas Verona Diretta TV-Streaming e Formazioni 15-07-2020

Roma Hellas Verona match valido per la 33° Giornata di Serie A si gioca mercoledì 15 Luglio alle ore 21:45 all’Olimpico e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle 21:45 di mercoledì 15 Luglio la Roma di Fonseca affronta all’Olimpico il Verona di Juric per la 33° Giornata di Serie A.

La Roma di Fonseca dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Brescia si è rilanciata al 5° posto in classifica con 2 punti di vantaggio sul Napoli e 4 sul Milan.

I giallorossi venivano da 3 ko di fila contro Milan, Udinese e Napoli e in queste ultime due partite pare abbiano ritrovato gioco, fiducia e risultati.

In casa dalla ripresa del campionato la Roma sinora ha ottenuto 2 vittorie per 2 a 1 contro Sampdoria e Parma e una sconfitta contro l’Udinese.

Mercoledì sera arriva l’Hellas Verona di Juric rivelazione di questo campionato che è 9° in classifica a quota 44 punti.

Gli scaligeri dalla ripresa del campionato hanno ottenuto 3 pareggi, 1 vittoria e 2 sconfitte.

Il Verona ormai è salvo ed in una condizioni di classifica tranquilla e può giocare senza pensieri in quanto non ha nulla da perdere.

Dove vedere Roma Hellas Verona in Diretta TV e Streaming live:

Roma Hellas Verona sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky mercoledì 15 luglio ore 21:45 al canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Roma Hellas Verona in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Roma Hellas Verona:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta ed in difesa Ibanez a destra e Zappacosta a sinistra con Mancini e Cristante centrali. I due di centrocampo saranno Veretout e Diawara. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pellegrini, Spinazzola e Mkhitaryan.

Juric manda in campo il suo Verona con il 3-4-2-1 con Silvestri in porta e difesa a 3 formata da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo ci sarà Faraoni a destra e Lazovic a sinistra con Miguel Veloso e Amrabat al centro. In attacco Stepinski punta centrale supportato da Verre e Zaccagni.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All.:Juric

Precedenti e Statistiche di Roma Hellas Verona:

All’andata l’1 dicembre scorso la Roma vinse a Verona per 3 a 1 con i gol di Kluivert, Perotti su rigore e Mkhitaryan.

I giallorossi non perdono contro il Verona in Serie A dal 1996 quando sulla panchina c’era Carlos Bianchi.

Da allora la Roma ha ottenuto contro il Verona 11 vittorie e 5 pareggi.

Sono in totale 57 i precedenti tra Roma e Verona in Serie A ed il bilancio è nettamente a favore dei giallorossi che hanno ottenuto 29 vittorie e 19 pareggi contro le 9 affermazioni scaligere.

L’ultimo precedente in Serie A all’Olimpico risale al settembre 2017 e la Roma vinse 3 a 0.

