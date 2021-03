Roma-Genoa 1-0, Fonseca: “Non troppo soddisfatto, molti giocatori stanchi”.

I giallorossi vincono nel lunch match di questa domenica, ma Fonseca non è completamente felice della prestazione offerta dai suoi.

Vittoria pesantissima degli uomini di Fonseca che, tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, battono di misura il Genoa di Ballardini per 1-0.

Basta un perfetto colpo di testa di Mancini a regalare ai suoi tre punti di grande importanza e donare a Fonseca la possibilità di poter sorridere in una settimana molto dispendiosa e complicata.

Nonostante ciò, il mister portoghese, evidenzia come la prestazione di oggi non sia stata eccellente e che per lunghi tratti non ha soddisfatto le aspettative.

In conferenza stampa, Fonseca ci tiene a rimarcare la buona prestazione degli avversari e l’atteggiamento non troppo propositivo dei suoi, specie nei primi 45 minuti.

La Roma è mancata di aggressività e di velocità palla al piede e questo è un sintomo della stanchezza già predetta da Fonseca nella conferenza pre-partita.

I tanti match da disputare in maniera ravvicinata, stanno mettendo a dura prova la rosa giallorossa, già in difficoltà a causa degli infortuni e Fonseca ammette che, nonostante la prestazione poco soddisfacente, la squadra ha fatto un buon lavoro nel difendere il risultato.

Il mister spende parole importanti per Cristante, Diawara e Pellegrini, chiamati a dover ricoprire i ruoli maggiormente colpiti dagli infortuni, per poi difendere il lavoro di Borja Mayoral che, seppur senza mettere a referto nessun gol, viene apprezzato per la dedizione.

Contro lo Shakthar servirà una prova diversa e più intraprendente, ma, come rivela l’allenatore, difficile pensare ad un assetto tattico diverso. Su Dzeko la situazione sembra chiara: il bosniaco non recupererà per la sfida europea.

