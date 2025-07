Roma, colpo da urlo: preso Evan Ferguson! Accordo col Brighton per 38 milioni

La Roma ha finalmente trovato l’intesa con il Brighton & Hove Albion per portare Evan Ferguson in giallorosso: lo riferisce Sky Sport Italia, confermando che l’affare si chiuderà con la formula del prestito con opzione di riscatto, fissata a 38 milioni di euro.

La trattativa, iniziata diverse settimane fa, si è sbloccata dopo un lungo tira e molla: il club inglese chiedeva inizialmente una cifra vicina ai 40 milioni, mentre la Roma aveva messo sul piatto 30 milioni. Alla fine, secondo Gianluca Di Marzio, le parti hanno raggiunto un compromesso: tra prestito e riscatto, l’operazione si aggirerà sui 35-40 milioni, con bonus inclusi.

Ora manca soltanto l’accordo definitivo tra la Roma e l’attaccante irlandese classe 2004 per quanto riguarda l’ingaggio e i dettagli contrattuali, ma tutto lascia intendere che non ci saranno intoppi. Il club capitolino punta forte su Ferguson per rinforzare il reparto offensivo.

Il centravanti ventenne ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al West Ham, ma è sotto contratto con il Brighton dal 2021. Nonostante alcuni alti e bassi, Ferguson è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, con grande fisicità, senso del gol e capacità di giocare spalle alla porta.

L’arrivo nella Capitale rappresenta per lui un’occasione di rilancio importante, in un ambiente dove potrà crescere con continuità e responsabilità. Con questo affare, la Roma manda un segnale forte al campionato e a Gasperini, pronto ad accogliere un giovane di valore internazionale per completare l’attacco giallorosso.