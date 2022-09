Roma club pilota progetto UEFA e ECA su piano sostenibilità

La Roma ha ufficializzato un nuovo progetto in partnership con UEFA ed ECA per la sostenibilità del calcio

La Roma è stata scelta da UEFA e ECA per condurre da club pilota il piano su una nuova strategia riguardo l’ecosostenibilità.

La Roma sarà la prima squadra a collaborare con la UEFA con l’obiettivo di gestire e pilotare gli obiettivi della Football Sustainability Strategy 2030. Il club aiuterà nella creazione di una nuova strategia per l’ecosostenibilità futura, riguardo il calcio Europeo.

Questo è un tema molto caro ai proprietari della squadra giallorosso, i Friedkin, il quali considerano questo aspetto molto vicino alle società calcistiche: nell’anno 2021 la Roma ha abbandonato il progetto Tor di Valle per il nuovo stadio, per decidere di crearne un altro, i proprietari giallorossi hanno fin da subito posto un chiaro obbiettivo: rendere l’infrastruttura il più green possibile.

Il CEO della Roma, Pietro Berardi, si è detto onorato e motivato per questo grande progetto. Il calcio europeo deve sperimentare nuove strade per la sostenibilità ed è fondamentale per i giallorossi che si proceda strategicamente al fianco di UEFA ed ECA.

Qualora dovesse concludersi positivamente, non è da escludere che anche altri club, magari nei top campionati europei, possano essere scelti come squadre pilota per quello che potrebbe diventare un nuovo corso nel calcio internazionale.