Roma-Cagliari 4-0, De Rossi: “Buona partita, ma non abbiamo fatto ancora nulla”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari.

La Roma vince 4-0 contro il Cagliari allo Stadio Olimpico e rilancia le proprie ambizioni verso il quarto posto in classifica.

La squadra di Daniele De Rossi, alla terza vittoria in tre partite, ha mostrato una delle migliori versioni di sé, sfoggiando una prestazione altisonante sotto tutti i punti di vista.

Dal ritrovato Pellegrini, autore di un gol e assist, alla doppietta del solito Dybala, passando anche per il primo gol in Serie A di Dean Huijsen, la Roma ha dimostrato di essere in salute in vista delle prossime sfide.

Proprio De Rossi ha parlato della vittoria in conferenza stampa: “Ho visto una bella partita, ma possiamo ancora migliorare. Ho visto varie cose che abbiamo provato in settimana e ciò mi rende felice perché mi fa capire che i ragazzi mi seguono e sono sul pezzo. Abbiamo giocato bene, ma non abbiamo ancora fatto nulla”.

Sul cambio tattico: “Non faccio paragoni con il passato. Giocare a 4 ti permette di aggiungere un giocatore alla fase offensiva, ma ciò non esclude che possiamo giocare anche a 3 e magari lo faremo proprio in futuro. Per ora, guardando la rosa, penso sia giusto giocare a quattro”.

Su Paredes: “Ci sono pochi centrocampisti con la sua qualità, sia in Italia che in Europa. Ha delle grandi qualità, magari deve migliorare nel dinamismo, ma è un calciatore importante. La sua ammonizione? Capisco il voler difendere i compagni, ma bisogna essere intelligenti. Leo fa molti contrasti e non dobbiamo permetterci di perdere giocatori in modo banale”.

Sui cambi: “Alcuni erano affaticati, ad esempio Llorente che ho tolto perché sentiva il muscolo contratto. Anche Pellegrini non aveva 90 minuti nelle gambe e ho preferito farlo rifiatare mettendo Zalewski che, invece, aveva bisogno di minuti”.