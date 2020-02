Roma-Bologna in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-2-2020

Eccezionalmente di venerdì il primo anticipo della 23ª Giornata di Serie A. La Roma per scacciare la brutta versione vista a Sassuolo, i rossoblu per continuare la striscia positiva di vittorie. Partita visibile su Sky ( canale 202) e in streaming su Sky Go.

Dopo il recupero della 17essima giornata giocato mercoledì sera tra Lazio e Verona, terminato con un pareggio (0-0) che ha bloccato ai biancocelesti il sorpasso all’Inter, la Serie A torna in campo.

Caso vuole che a giocare per prima sarà sempre una squadra capitolina e sempre all’Olimpico. A scendere in campo sarà infatti la Roma, impegnata contro il Bologna.

Le due formazioni arrivano con due situazioni completamente diverse. Da una parte i giallorossi di Fonseca reduci dall’impietosa gara contro il Sassuolo (4-2), in cui sono stati palesati limiti tecnico-tattici oltre ai soliti di mentalità. La sconfitta fa a scalfire il già negativo passivo di inizio anno. In sei gare giocate nel 2020, la Roma ha rimediato ben quattro sconfitte: col Torino, le due con la Juventus e quella con il Sassuolo. Risultati non proprio il linea con le ambizioni di inizio anno.

E proprio per continuare ad essere ambiziosi, contro gli emiliani la Roma dovrà vincere. Tre punti farebbero bene inevitabilmente al morale ( anche se resta da vedere come eventualmente arriverebbero), ma sopratutto farebbero bene alla classifica. Una vittoria permetterebbe di rimettersi sul binario giusto per la corsa Champions. Senza contare che poi la diretta concorrente, l’Atalanta, andrà in trasferta a Firenze. Non un qualcosa di insommortabile, ma data la bipolarità mostrata quest’anno niente appare scontato.

Prendersi poi tre punti darebbe inevitabilmente un altro sapore allo scontro diretto con i bergamaschi di settimana prossima.

Il Bologna di inizio anno, invece, ha perso solamente una partita, contro il Torino. Anche la classifica sorride. Gli uomini di Mihajlovic ( che non sarà presente dato un nuovo ricovero per una terapia antivirale) sono attualmente undicesimi, a soli due punti di distanza però dal Cagliari, in sesta posizione.

LE ULTIME SULLE FORMAZIONI DI ROMA-BOLOGNA

Come ormai tradizione vuole, la Roma avrà parecchie assenze a cui far fronte. Una su tutti: quella di Pellegrini. Il trequartista giallorosso è infatti squalificato dopo l’espulsione rimediata con il Sassuolo.

A fare le sue veci potrebbe essere Perotti. Opzione da non escludere, a detta di Fonseca, è quella di vedere Dzeko trequartista e Kalinic centrale. Under e Kluivert non dovrebbero avere insidie.

Rientranno inoltre tra i convocati anche Pastore e Mkhitaryan, ma difficilmente partiranno dall’inizio. Nei quattro di difesa, invece, salgono le quotazioni di Kolarov sulla sinistra.

Gli emiliani arriveranno però all’Olimpico con numerosissime assenze: oltre allo squalificato Poli, non saranno del match anche Medel (lesione del bicipite femorale sinistro), Dijks (infortunio al piede destro), Krejci ( contusione al ginocchio destro), Santander (lesione muscolare di primo grado all’ileopsoas e Sansone, che ha rimediato sempre una lesione muscolare di primo grado, ma al bicipite femorale sinistro.

In difesa rientrerà Tomiyasu a destra. A centrocampo Dominguez parte favorito per la maglia da titolare su Svanberg. L’argentino dovrebbe far coppia Schouten. In attacco ci sarà Barrow dall’inizio.

Probabili formazioni Roma-Bologna:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomyiasu; Soriano, Schouten; Dominguez, Orsolini, Barrow; Palacio.



Come vedere Roma- Bologna in TV e Streaming

Sarà possibile vedere la gara in esclusiva su Sky, al canale 202. Disponibile anche il servizio in streaming grazie all’app Sky Go. Il calcio d’inizio sarà alle 20:45.

Dove ascoltare la radiocronaca di Roma-Bologna

Chi potrà fruire di uno dei due servizi di Sky, non dovrà comunque disperarsi. Avrà l’occasione di seguire l’evolversi della gara grazie alla radiocronaca sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Tra le due squadre è l’equilibrio a farla da padrone: sono infatti ben 47 le partite terminate con una x.

Nel girone di ritorno la Roma ha perso solamente 12 gare con il Bologna, ed è imbattuta nelle ultime 11 sfide.

La Roma, però, sembra portar fortuna al Bologna: i giallorossi sono infatti la squadra contro cui il Bologna ha ottenuto il maggior numero di vittorie (49). Tuttavia, un dato impaurisce i tifosi bolognesi. I rossoblu arrivano da due vittorie di fila in campionato, ma non riescono a vincere tre gare di fila da marzo 2019.

