Roma, altro infortunio: si ferma anche Fuzato

Problema al quadricipite per il portere brasiliano. Come per Perotti, sarà monitorato quotidianamente

Non c’è pace in casa Roma. Gli allenamenti (individuali) sono riniziati da neanche una settimana, e i giallorossi sono già costretti a conteggiare gli infortuni. Dopo quello di ieri di Diego Perotti (affaticamento muscolare) e quello di due giorni fa di Pau Lopez (microfrattura al polso sinistro), ora un altro giocatore si aggiunge alla lista: si tratta di Daniel Fuzato.

L’estremo difensore carioca – prossimo a lasciare il club capitolino per giocare con più regolarità – ha subito un infortunio muscolare, proprio come Perotti. Nell’allenamento odierno ha infatti avvertito un fastidio al quadricipite. L’entità dell’infortunio non dovrebbe comunque destare preoccupazioni per Fonseca. Il classe ’97 dovrà ora rimanere fermo per qualche giorno, in attesa di ulteriori controlli. Lo staff medico giallorosso, comunque, provvederà a monitorare l’evolversi della situazione.

MERCATO – Arrivato nel luglio 2018, Fuzato non ha ancora disputato una gara ufficiale con la maglia giallorossa. Dal suo arrivo a Trigoria, infatti, ha sostenuto solamente allenamenti sotto la guida di Marco Savorani, preparatore dei portieri giallorosso e ritenuto uno dei migliori in Italia e in Europa. Il brasiliano, però, sente che il suo apprendistato al calcio italiano ed europeo è ormai concluso. Da tempo, infatti, (più o meno da gennaio) richiede più spazio. Spazio che potrebbe essere trovato altrove. All’inizio si parlava del Portogallo (al Vitoria Setubal, insieme a Antonucci), ma poi non si è fatto più nulla. Diverse sono però le squadre lusitane che continuano a monitorarlo, come club di B e società spagnole. Prima di pensare al futuro, però, è meglio focalizzarsi su un recupero a pieno regime. Per il bene di tutti.

