Roma, a gennaio si cambia portiere | Trovato l’affare in Germania

Rui Patricio non sta offrendo le garanzie richieste e Tiago Pinto sta cercando altro per la porta della Roma. Focus sulla Bundesliga.

Il calciomercato della Roma fondamentalmente non è mai finito. Ammesso che sia mai veramente cominciato. Tanto, troppo, tempo, per prendere l’attaccante che avrebbe dovuto sostituire Abraham (che non può essere Azmoun, peraltro ancora out), anche il duo Paredes-Renato Sanches non è che stiano impressionando.

Ci vorrebbe Francesco Totti. Sarebbe un ritorno pazzesco per i tifosi giallorossi e anche un validissimo collaboratore per Mourinho. Questa possibilità è stata oggetto di discussione nella conferenza stampa dello Special One, pre Roma-Empoli. Che ci sia qualcosa che bolla in pentola, lo dicono i media.

Secondo Il Messaggero, Francesco sarebbe pronto a tornare: in tal senso vanno inquadrate le sue dichiarazioni durante l’Italian Padel Award. “Penso mi voglia alla Roma. Così ha detto, no? Aspettiamo e vediamo”, ha detto il Pupone in merito a José Mourinho. Ma sulla questione l’ultima parola spetta ai Friedkin.

Aspettando notizie sul Capitano, si susseguono altre notizie di calciomercato. Tiago Pinto ha in mente due ruoli da coprire in maniera più performante. Il primo è un difensore esterno.

Tiago Pinto mette nel mirino Joao Mario.

Ad oggi, tra i giocatori di movimento, l’interesse maggiore della Roma per il mercato di gennaio è Joao Mario, omonimo dell’ex centrocampista dell’Inter. È un terzino destro, classe 2000, che può giocare serenamente anche sull’altra fascia.

Cresciuto nel settore giovanile dei Dragoni, ha debuttato in campionato nel 2020 e nello stesso anno pure in Champions League. Un giocatore in rampa di lancio e facente parte della scuderia di Jorge Mendes. I lusitani lo valutano almeno quindici milioni di euro.

Calciomercato Roma, una delle priorità assolute

Se tra i giocatori di movimento Joao Mario è un prospetto interessante, non c’è dubbio che la situazione di Rui Patricio imponga un piano B. Il portiere portoghese ha iniziato la stagione in maniera davvero negativa, per non dire mediocre, così Tiago Pinto si starebbe guardando attorno per cercare delle soluzioni già per la prossima sessione di calciomercato.

Tra i profili immaginati, sta prendendo quota Frederik Rønnow, portiere della nazionale danese che milita in Germania con quell’Union Berlin qualificatosi per la Champions League, che alla fine di una lunghissima trattativa, è riuscita a prendere Leonardo Bonucci. Rønnow è in scadenza di contratto con i tedeschi e potrebbe approfittare della situazione per prenderlo subito (a gennaio) oppure tesserarlo a parametro zero a giugno. Oppure la terza opzione: mettere spalle al muro Rui Patricio, che può e deve fare molto di più.