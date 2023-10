“Roberto Mancini in tribunale”: lettera urgente dall’avvocato | In causa per milioni di euro

L’attuale commissario tecnico dell’Arabia Saudita rischia di essere citato in giudizio.

Questo weekend la Serie A scenderà in campo per l’ottava giornata di calendario, prima della seconda sosta riservata alle nazionali. L’Italia sarà chiamata a dare seguito alla vittoria importante contro l’Ucraina per mantenere il secondo posto nel gruppo C e, perché no, magari tornare in scia all’Inghilterra. Il primo impegno sarà contro Malta (14 ottobre, Stadio San Nicola di Bari) e poi toccherà volare a Londra.

Affrontare la nazionale dei Tre Leoni sotto l’arco di Wembley riporterà sicuramente alla mente dolci ricordi, che oramai sembrano lontanissimi nonostante siano passati soltanto due anni. Ventiquattro mesi in cui è successo di tutto, dalla mancata qualificazione ai mondiali in Qatar fino alle dimissioni di Roberto Mancini.

L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha già voltato pagina, ha firmato un accordo quadriennale con la nazionale dell’Arabia Saudita, diventando uno dei tanti acquisti messi a segno dalla monarchia di bin Salman quest’estate.

L’esordio in panchina è stato tutt’altro che esaltante a causa della sconfitta in amichevole contro la Costa Rica, che ha fatto il paio con quella rimediata in Corea del Sud pochi giorni dopo.

In tribunale?

Il divorzio tra Mancini e la FIGC è stato decisamente rumoroso, con entrambe le parti hanno cercato, senza fortuna, di conquistare l’appoggio del pubblico come accade soltanto nelle separazioni tra celebrità nei salotti pomeridiani della televisione. E la cosa potrebbe non essere finita, ancora.

Al termine del Consiglio federale di giovedì scorso, il presidente Gabriele Gravina ha rivelato di aver dato mandato ad un legare di valutare un possibile risarcimento danni nei confronti dell’ex ct: «Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento».

Prossimi impegni

In attesa di comprendere se dovrà o meno comparire in tribunale, Mancini è concentrato con i prossimi impegni della sua nuova avventura. L’Arabia Saudita incontrerà Nigeria e Mali il prossimo 14 e 17 ottobre, le ultime amichevoli prima di una lunga serie di partite ufficiali.

Il 21 novembre ci sarà la prima gara della seconda fase di qualificazione per i Mondiali 2026 contro la Giordania. A gennaio, poi, sarà tempo della Coppa d’Asia.