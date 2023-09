Rivoluzione UEFA, decisione ufficiale: per i club cambia tutto | Ecco di cosa si tratta

Il nuovo format non è l’unica grande novità: la rivoluzione dell’UEFA è a 360 gradi. Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove decisioni.

Quella che sta per iniziare è in un certo senso una stagione storica per la Champions League. Sarà l’ultima con il tradizionale formato delle ultime stagioni: fase a gironi (prime due avanti, la terza in Europa League, la quarta di ogni raggruppamento a casa), ottavi (andata e ritorno), quarti e semi, finale secca, sabato 1 giugno 2024 a Wembley. Poi verrà scritta un’altra storia.

L’aumento stabilito dall’UEFA per le partecipanti (da 32 a 36) alla corsa alla Coppa per eccellenza del Vecchio Continente, quella dalle Grandi Orecchie, con due posti aggiuntivi stabilite dall’UEFA per le nazioni top del del ranking della stagione precedente, porta con sé un restyling totale della Champions League.

La nuova formula, che entrerà in vigore nel 2024-25, vedrà un unico girone, con una squadra che disputerà otto partite (stabilite da sorteggio) dalle quali determinerà il suo futuro: le prime otto classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale, le restanti 24, dal nono al 24esimo posto disputeranno un barrage: spareggi (andata e ritorno) che serviranno per completare gli ottavi di finale. E le ultime otto?

Champions League 24-25, o la va o la spacca. L’UEFA cambia così

Uno dei grandi cambiamenti rispetto al passato è che non ci sarà nessuna squadra che partirà dalla Champions League per finire in Europa League: le ultime otto saranno semplicemente fuori dall’Europa.

Variazioni simili saranno applicate in Europa League (8 gare garantite ed equamente divise tra casa e trasferta nel turno inaugurale) e Conference League (6 partite tra andata e ritorno), competizioni in cui parteciperanno 36 squadre nella prima fase.

UEFA, accordo stipulato, la rivoluzione è completa

L’Uefa e l’ECA (Associazione dei club Europei, l’organismo che rappresenta i club del Vecchio Continente con lo scopo di proteggere e di promuovere il calcio dalle nostre parti) hanno rinnovato il proprio accordo fino al 2030, vuoi per rendere le competizioni europee più remunerative, vuoi indirettamente per allontanare nuovamente lo spettro di una SuperLega, lontana dall’egida UEFA,

Ebbene, la conseguenza maggiore del nuovo contratto stipulato è una valanga di soldi in più per le partecipanti alle competizioni europee: i premi, infatti, verranno aumentati dal 25% al 27.5% per le squadre che partecipano alle tre competizioni UEFA per club.