Rivoluzione Roma: De Rossi ha scelto il nuovo direttore sportivo. Stupore generale, nessuno se la aspettava

È iniziata l’era post Mourinho. Il nuovo allenatore della Roma non ha dubbi su chi debba essere l’erede di Tiago Pinto. La richiesta.

C’è tanto da fare in un tempo piccolo. I Friedkin l’hanno pensata bene, al netto dei modi con cui è terminato il ciclo di Mourinho alla Roma: per Don Fabio Capello, e non solo, usando una buona dose di mancanza di rispetto.

Modi a parte, l’arrivo di Daniele De Rossi, o meglio il ritorno, è una genialata. La proprietà statunitense ha vinto dal punto di vista mediatico, perché 18 anni in giallorosso non possono passare inosservati. Capitan Futuro è capitan Futuro, il tifoso prima ancora che l’allenatore, che possa calmare la piazza, ferita e inviperita dopo la lasciata del suo capopolo.

Tifosi a parte, però, la Roma deve essere ricostruita. De Rossi deve fare in fretta: il calendario lo aiuta (Hellas Verona, Salernitana e Cagliari sulla carta non sono certo il battesimo di fuoco con cui ha dovuto convivere Mazzarri al Napoli, tanto per intenderci), lui deve pensare a vincere. I Friedkin a fare la rivoluzione.

C’è una classifica da scalare, la Roma è nona anche se a cinque punti dalla zona Champions. C’è un mercato da cui attingere tra i mille paletti di una situazione finanziaria che impone al club giallorosso di acquistare soltanto con operazioni a titolo temporaneo. Ci sono rinnovi hot: vedi il futuro di Dybala, venuto a Roma in primis perché c’era Mourinho. Leggasi Lukaku, da riscattare. C’è soprattutto da sciogliere il nodo direttore sportivo: uno degli aspetti più importanti di questo periodo.

Friedkin al lavoro: casting per il post Pinto

Tanti nomi gravitano su chi dovrà sostituire Tiago Pinto, general manager dimissionario, uscito allo scoperto, che ha inizio febbraio lascerà Trigoria. Si è fatto il nome di Frederic Massara (ma senza Maldini), sarebbe anche questo un ritorno.

C’è Francois Modesto, attualmente al Monza, che ai tempi dell’Olympiacos ha lavorato al fianco di Lina Souloukou, il CEO della Roma. Nel casting anche Javier Ribalta, 44enne di Barcellona, nell’ultimo anno e mezzo a Mariglia, ex Zenit San Pietroburgo, che in Italia ha già collaborato con Parma, Milan, Torino e anche Novara.

Il “desiderata” di De Rossi

Sembrerebbe che i Friedkin vogliano sondare ancora la pista straniera. Nel casting per il dopo Tiago Pinto, ci sarebbero Paul Mitchell e Christopher Vivell: entrambi fanno parte della galassia Red Bull, hanno già incontrato la proprietà della Roma e sono considerati profili interessanti.

Se dipendesse da Daniele De Rossi, invece, non ci sarebbero dubbi. Ecco il sorprendente retroscena che ha stupito un po’ tutti, creando uno stupore generale. Il nuovo allenatore della Roma avrebbe incontrato Tiago Pinto per capire se ci sono i margini per un dietrofront: De Rossi vuole ancora il portoghese per l’operazione (Capitan) Futuro.