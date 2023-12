Rivoluzione Napoli, De Laurentiis ne prende tre nel calciomercato di gennaio

Il presidente azzurro rompe gli indugi e decide di rinforzare il Napoli in vista della corsa alla Champions League.

È uscita con le ossa rotto dal doppio confronto con le prime due della classe, che di fatto l’hanno definitivamente estromessa dalla corsa scudetto. Al Napoli non resta che un obiettivo: il quarto posto, ora perso.

Sconfitte pesantissime contro Inter e Juventus, molto di più di quello che dicono i risultati, perché il Napoli ha prodotto tantissimo (soprattutto contro bianconero) ma è riuscito nell’impresa di non segnare nemmeno un gol a nerazzurri e bianconeri.

Da quando è tornato, Osimhen non ha segnato, Kvara (che si è rifermato) non è quello dello scorso anno, insieme ad altri sia chiaro: vedi Zielinski (in scadenza di contratto), leggasi Lobotka, per non parlare del sostituto di Kim, praticamente inesistente.

Già, la campagna acquisti non è stata all’altezza della situazione. Sbagliato completamente il tecnico (forse uno dei primi errori di Dela), sbagliati i rinforzi presi visto che Natan e Lindstrom continuano ad essere degli oggetti misteriosi.

Calciomercato, Napoli all-in

Gli uomini mercato azzurri stanno velocizzando trattative in piedi da tempo per rinforzare il Napoli di Mazzarri, che ha un disperato bisogno di ritrovare entusiasmo e, soprattutto punti, visto che la dodicesima giornata e la sconfitta dello Stadium gli ha tolto il quarto posto.

Per la difesa, come conferma il Mattino, il prescelto è David Hancko, difensore mancino del Feyenoord e della nazionale slovacca, classe 1997: può essere schierato all’occorrenza anche come terzino. Fisicità al potere. Un altro vecchio pallino di questa estate è Max Kilman, esterno inglese di origini ucraine (Sheva ha chiesto alla FIFA la sua naturalizzazione, invano) del Wolverhampton: era lui il principale acquisto estate, solo in seguito la dirigenza partenopea ha virato su Nathan.

Non c’è due senza tre

Ma il colpo più importante della campagna di rafforzamento per gennaio è Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che doveva giocare nell’Inter prima del clamoroso dietrofront – sempre – di questa estate.

Considerato tra i talenti più interessanti in circolazione, il nazionale serbo di origine tedesca, è ciò che serve al Napoli, un centrocampista moderno con spiccate doti offensive, anche se ha la gamba per fare sia il regista sia la seconda punta. Dotato di una buona visione periferica, è molto dinamico e predilige un tipo di gioco verticale. Il Napoli ci stava lavorando per giugno. Ma, vista la situazione delicata