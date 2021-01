Calciomercato Inter: può tornare Eder, anche l’Eintracht Francoforte su Pinamonti

Una nuova notizia per l’Inter e il suo calciomercato invernale. Nonostante la pandemia ci saranno alcune operazioni low cost. Una di queste è prossima alla fumata bianca e riguarda il ritorno di Eder in Italia.

Però, come è stato reso nero su bianco da Zhang, Marotta ha le mani legate per quanto riguarda le entrate. Solo uscite per questa sezione invernale, con la pandemia che ha dimezzato se non di più le casse delle società calcistiche.

C’è uno spiraglio, comunque, per quanto riguarda le entrate. Eder, giocatore brasiliano naturalizzato italiano, dopo la sua avventura allo Jiangsu Suning per tre anni è pronto a tornare a Milano. Il calciatore ha già avuto un’esperienza di due anni a Milano, nel 2016 fino al 2018. Esperienza non certo entusiasmante la sua, con 76 presenze e solo 12 reti all’attivo.

Le sue stagioni migliori si sono consumate a Genova, dove per quattro anni ha guidato l’attacco dei blucerchiati. Dal 2012 al 2016 è stato parte attiva della zona offensiva dei blucerchiati con 44 reti messe a segno in 127 incontri disputati.

Sul fronte delle uscite, invece, Pinamonti può partire. Su di lui si è fiondata l’Eintracht di Francoforte. Ovviamente si userà la consueta formula del prestito. Due operazioni che possono andare in porto in questa finestra di mercato.

