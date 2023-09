Ritorno in grande stile: il Papu Gomez in Serie A | Intesa sul contratto

Chiusa l’avventura con il Siviglia, il Papu Gomez è uno dei svincolati ancora acquistabili nell’era post-sessione estiva di mercato.

Sergio Ramos e De Gea. Hazard, Soriano e Pereyra. Sono solo alcuni dei giocatori che si possono ancora prendere, almeno fino al 13 dicembre, la deadline di un altro mercato, quello degli svincolati.

C’è anche il Papu Gomez tra questi. Arrivato a gennaio 2021 dopo il burrascoso epilogo della sua esperienza all’Atalanta, senza lieto fine e con tanto di pesante discussione con Gasperini.

Positivo ma nulla più la prima stagione, infortuni e prestazioni non esaltanti ne caratterizzano la seconda annata, nella quale sempre più messo fuori rosa terminando anzitempo la sua avventura con 90 presenze, dieci gol e una Europa League in bacheca.

Il titolo più importante, ovviamente, con la Nazionale: viene utilizzato da Scaloni nel Mondiale qatariota con l’Arabia Saudita, schierato titolare anche negli ottavi con l’Italia, alza il titolo iridato dopo la finale thrilling con la Francia, vinta ai tiri di rigore.

Tutte le strade (o quasi) portano in Italia

Papu Gomez a trentacinque anni non ha ancora intenzione né di smettere né di accettare la corte araba: l’ammiccamento in estate c’è stato, ma nulla di più.

Sembra proprio che tutte le strade riportano il Papu in Italia. Dove ancora non si sa, ma sono tante le italiane che stanno cercando informazioni sull’argentino di Buenos Aires. In primis il Monza.

Perfino l’interesse di una cadetta. Ma…

Da sempre Adriano Galliani è stato un amante di giocatori alla Papu Gomez. Non sarebbe la prima volta che il braccio destro del compianto Berlusconi ha cercato di prenderlo. Ora potrebbe sposare il progetto dei brianzoli, “confinanti” con Bergamo. La famiglia sarebbe entusiasta di seguirlo nuovamente in Italia.

Anche se il Monza non è l’unica ad aver chiesto info. Perfino l’ambizioso Bari si sarebbe avvicinato all’entourage del Papu Gomez. Trattativa quasi impossibile, ma è giusta segnalarla perché un giocatore svincolato del genere, non può restare a lungo fuori.

Ma la società che sembrerebbe ad oggi più interessata all’ex stella dell’Atalanta, è la Salernitana. Che potrebbe ripetere un’operazione alla Ribery per intenderci. Oltre l’ingaggio, per i campani c’è un ostacolo da superare, quello dell’Independiente.

Le parole del segretario generale Daniel Seoane non lasciano adito a dubbi: “Mi piacerebbe molto che venisse da noi qualora volesse tornare in Argentina – ha detto il dirigente, in un’intervista a Sportitalia – ora o in futuro. Ha studiato nella scuola dell’Independiente, pur non avendo mai giocato per noi. Questa è casa sua”. La Salernitana ha voglia però di portarlo nella sua di casa.