Ritorno di fiamma: Isco in Serie A a parametro zero | Si fa a giugno

Non è la prima volta, forse l’ultima che si parlerà di Isco in Italia.L’offerta per giugno avrebbe allettato lo spagnolo.

Ritorno al futuro per Francisco Román Alarcón Suárez, al secolo Isco. Nonostante il suo Betis non abbia iniziato la stagione per il verso giusto (è soltanto decimo dopo sei giornate) con un punto in due partite e uno striminzito 1-1 casalingo nel derby andaluso con il Cadiz, Isco finisce sempre in copertina.

Il malagueno ancora una volta è stato votato dai telespettatori come il migliore in una partita. È il quinto riconoscimento in sei partite. MVP col Villarreal e con l’Atlético, Athletic e Rayo. Ora il pokerissimo con il Cadiz.

Tutti indizi che fanno più di una prova dell’ottimo approccio con i biancoverde allenati da Manuel Pellegrin. Le sue qualità non erano in discussione, ma dopo una carriera spettacolare, esplosa con il Real Madrid, era caduto in disgrazia, faticava a trovare una squadra e a ritrovarsi.

A 31 anni, invece, Isco è tornato a brillare, praticamente una seconda giovinezza. Alla fine la scelta di giocare nella sua terra, la Liga, vinta peraltro tre volte con la maglia del Real Madrid, ha pagato. Sì perché il fantasista spagnolo avrebbe dovuto militare in un altro campionato.

Retroscena Isco, quel no è stata la scelta giusta

Questa estate ci sarebbe stato più di un sondaggio per portarlo o in Qatar oppure in Arabia Saudita, tre club hanno chiesto informazioni attraverso alcuni intermediari, ma quel no, a quanto pare, si è rivelata una scelta giusta.

Già in passato Isco aveva rifiutato offerte esotiche: dal Medio Oriente agli Stati Uniti, passando per il Giappone. Almeno fino a giugno 2024 quando scadrà il suo contratto. E qui entra in scena un’Italia pronta a portarlo in Serie A.

Marotta fiuta l’affare: il classico colpo a parametro zero

L’ottimo inizio di campionato dell’ex Real Madrid, infatti, avrebbe fatto drizzare le antenne a Beppe Marotta, che ha sempre un occhio di riguardo per i parametri zero. Secondo la stampa spagnola, infatti, l’Inter sarebbe sulle tracce dell’andaluso in vista di giugno.

Secondo il periodico locale Estadio Deportivo, ci sarebbe stata una richiesta addirittura per gennaio, ma Isco ha detto a tutti che fino a giugno resterà al Benito Villamarín, perché si trova benissimo. Poi si vedrà, con Marotta nei dintorni non si sa mai. Per il momento il Real Betis può dormire sonni tranquilli. Per il momento…