Ritorno col botto: Walter Sabatini per tornare grandi | Contatto clamoroso

Nostalgia canaglia: da opinionista a dirigente. Walter Sabatini prepara il suo ritorno dopo una chiamata a cui sembra impossibile dire di no.

Ha aperto da poco un’agenzia di di consulenza per club. Sempre a caccia di giocatori ma non per una squadra in particolare, per chiunque glielo chiede, sotto compenso ovviamente. La nuova vita di Walter Sabatini non è molto diversa da quella precedente.

Sta focalizzando le sue attenzioni per quei giocatori di grandi prospettive e forti da poter comprare nelle migliori condizioni possibili. Insieme a lui un gruppo di lavoro per cercare giocatori forti a tutti i livelli che possano essere presi alle migliori condizioni.

Lo si sente spesso intervenire per le radio, romane e non. Dall’alto della sua esperienza, basti pensare cosa ha fatto a Palermo, Roma e a Salerno, è sempre ben accetto. Così lo si sente descrivere Radonijc, on fire quest’anno con Juric.

“L’avevo preso da ragazzino e poteva tranquillamente arrivare a giocare in Serie A con la Roma – ricorda – ma beveva abbastanza e spesso non rientrava a dormire a Trigoria. Oggi finalmente lo vedo giocare con la squadra”.

Sabatini e quel forte richiamo di campo

Da Radonijc a Rudi Garcia, il passo è breve. Non inganni il soffertissimo successo di Braga, il nuovo allenatore del Napoli sta faticando enormemente con la squadra che ha deliziato l’Italia e, in parte, l’Europa sotto la gestione di Luciano Spalletti, appena salito al comando della Nazionale italiana.

“Un’esagerazione – dice Sabatini – pensare che sia in discussione, agli allenatori va dato il tempo di esprimere le proprie conoscenze. Devono conoscere la psicologia vera dei giocatori. Quello che conta è entrare nello spirito del gruppo. Il Napoli sta accusando anche la marcia trionfale dell’Inter, ma ho tutti i motivi per credere che le cose si metteranno a posto. Il Napoli resta una delle candidate allo scudetto”. Il richiamo del campo attira Walter Sabatini. Come una calamita.

Attrazione Sabatini, ecco chi è interessato a Walter

La Samp potrebbe aver bisogno di Walter Sabatini. Per una serie svariati di motivi. Ha Pirlo in primis in panchina, parla la sua stessa lingua. E soprattutto non ha iniziato la stagione come voleva. Vuoi perché non è facile partire con il segno meno in classifica (2 punti di penalizzazione), vuoi perché incappata in qualche sconfitta di troppo in questo scorcio di stagione.

Serve linfa fresca in dirigenza per ritorno in Serie A: una sfida che sembra fatta apposta per Walter Sabatini, tra l’altro già nella Genova blucerchiata ai tempi di Ferrero. Una nostalgia doppiamente canaglia.