Ritorno col botto in Serie A: Lorenzo Insigne | Tutti d’accordo, sì a gennaio

Dopo un anno e mezzo in MLS l’ex Capitano del Napoli potrebbe tornare nel nostro campionato già ad inizio 2024.

Di lui si sono un pochino perse le tracce, ma questa è soltanto la seconda stagione lontana dall’Italia, ma soprattutto da Napoli. Lorenzo Insigne, ex fantasista della Nazionale e degli azzurri partenopei, ha deciso nell’estate 2022 di lasciare il nostro Paese per andare a guadagnare un lauto stipendio in Canada e giocare nella MLS con i Toronto FC.

Una scelta che in molti hanno criticato, ma che è arrivata dopo che forse i suoi rapporti con l’ambiente napoletano si erano un po’ rotti. Per chi è nato e cresciuto a Napoli, infatti, non è mai facile essere profeta in patria e, in città come Napoli e Roma, diventa doppiamente più difficile.

La scelta di andare a giocare in Canada, però, almeno dal punto di vista delle prestazioni in campo e della carriera, non sta pagando. Insigne, come era prevedibile, ha perso la Nazionale ed è sparito dai radar del grande calcio. Inoltre, l’ex Capitano del Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe anche in rotta con i tifosi del Toronto FC.

I tifosi canadesi stanno criticando la squadra per lo scarso rendimento e di conseguenza anche Insigne perché non incide abbastanza sui risultati del club. Lorenzo con i Toronto, fin qui, ha giocato 30 partite, mettendo a segno 10 reti in campionato, ma la squadra, in cui milita anche Bernardeschi, è ultimissima in classifica nel raggruppamento Est.

Insigne dice basta, vuole tornare in Italia

Insigne non vuole più restare in Canada e nel campionato statunitense e in estate aveva già sondato il terreno per un suo ritorno in Italia. Il suo ingaggio molto oneroso, però, aveva impedito qualsiasi tipo di trattativa e non c’erano le condizioni economiche per far sì che si potesse realizzare il suo ritorno in Serie A.

Nei prossimi mesi, però, con l’arrivo del nuovo anno e l’apertura della sessione invernale di calciomercato, gli scenari potrebbero cambiare e Insigne potrebbe accettare una forte decurtazione del suo stipendio pur di vestire la maglia di una compagine del nostro campionato. Con questo sacrificio, infatti, l’ex Napoli troverebbe più facilmente una società disposta ad ingaggiarlo in prestito per sei mesi.

Insigne, ecco dove potrebbe giocare a gennaio

La squadra che potrebbe essere interessata a questo tipo di operazione è la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha stima di Insigne con cui ha vissuto stagioni fantastiche a Napoli, mentre lo stesso Lorenzo ha giocato il suo miglior calcio proprio con l’attuale tecnico dei biancocelesti.

Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma nei prossimi mesi potrebbe succedere di tutto. La Lazio, infatti, dovrà essere vigile sul mercato anche per capire la situazione legata a Pedro. Lo spagnolo ha segnato nell’ultima partita di Champions ed è stato decisivo, ma non è affatto contento del poco minutaggio avuto fin qui. Questo, unito al fatto che vuole tornare a giocare in Spagna, potrebbe convincere Lotito ad accontentare l’ex Barcellona e sostituirlo, appunto, con Lorenzo Insigne.