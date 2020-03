Risultati Motomondiale GP Qatar: in Moto2 vince Nagashima, Arenas in Moto3

Albert Arenas e Tetsuta Nagashima vincono il Gran Premio del Qatar di Moto 3 e Moto 2. Inizia bene il mondiale per gli italiani, con Lorenzo Baldassari ed Enea Bastianini sul podio nella Middle Class.

Risultato GP Qatar MOTO3:

Nell’ultimo giro Albert Arenas e John McPhee hanno allungato sul resto del gruppo, agevolati dal contatto in curva uno fra Tony Arbolino, che poi ha chiuso al 15° posto, e Danny Binder, poi ritirato. Arenas, nonostante i tentativi di McPhee di cercare un punto dove attaccarlo, è riuscito a resistere e a tagliare il traguardo per primo, precedendo di soli 53 millesimi lo scozzese.

Sull’ultimo gradino del podio, staccato di tre decimi, sale il giapponese Ai Ogura, approfittando della squalifica di una posizione inflitta a Jaume Masia. Insieme al suo team, lo spagnolo aveva presentato ricorso, non accolto dalla direzione gara. Alle sue spalle finiscono, nell’ordine, il poleman Tatsuki Suzuki, rimasto in testa nelle prime fasi e calato nel finale, Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba,entrambi sanzionati per aver effettuato la stessa manovra di Masia, e Filip Salac.

Primo degli italiani Dennis Foggia, autore di una bella rimonta ma costretto ad accontentarsi del 9° posto per colpa di un lungo nell’ultimo giro. In difficoltà fin dalla partenza Andrea Migno (16°) e Romano Fenati (17°), sempre nelle retrovie e lontani dalla top ten. Ancora più indietro Stefano Nepa (22°), Davide Pizzoli (23°) e Celestino Vietti (28°), toccatosi con Alcoba.

🏁 @AlbertArenas75 edges out @johnmcp17 as #Moto3 kicks off in style! 8 Honda riders finish in the top 9, but the @AsparTeam rider pips them to hand KTM their 100th Grand Prix victory! 🏆#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/VEBZ72E8vb — MotoGP™ (@MotoGP) March 8, 2020

Qui l’ordine d’arrivo completo.

Risultato GP Qatar MOTO2:

Pronostici ribaltati anche nella middle class. Tetsuta Nagashima, partito dalla 14° posizione, è stato protagonista di un grande recupero grazie ad un passo sempre costante sull’1:59 basso. Il nipponico prima si è riportato sul gruppo di testa; poi, negli ultimi giri, ha allungato andando a vincere la prima gara della carriera.

Nagashima, una volta che si è riuscito a portare al comando, con facilità è andato in fuga, impedendo a Lorenzo Baldassarri (2°) e ad Enea Baldassarri (3°) di recuperare. Quarto posto per il poleman Joe Roberts (4), arrivato in scia ai due italiani. Grande delusione per Luca Marini: davanti a tutti per 2/3 di gara, chiedendo troppo ai suoi pneumatici, all’ultima curva è stato buttato fuori da Xavi Vierge (poi 9°).

Sono venuti fuori nel finale, gestendo molto bene le gomme, Remy Garnder (5°), Jorge Navarro (6°), Marcel Schrotter (7°) ed Aron Canet (8°); completa la top ten Thomas Luthi (10°). Crollati nella seconda parte, invece, Marco Bezzecchi (12°) e Jorge Martin (13°), i quali hanno preceduto Fabio di Giannantonio (14°), per ora lontano dai livelli dell’anno scorso. Sottotono anche Nicolò Bulega (18°) e il rookie, Campione Moto3 2019, Lorenzo Dalla Porta (24°). A punti Stefano Manzi (15°), chiude dietro Simone Corsi (21°).

🏁 #Moto2 RACE 🏁 A thundering battle to start the year and how deserving of a winner! 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/TCSj9gpWY8 — MotoGP™ (@MotoGP) March 8, 2020

Qui la classifica completa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA