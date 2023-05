Risultati Qualifiche Gran Premio di Montecarlo di F1: Pole per Verstappen, Alonso 2°.

Risultati Qualifiche e griglia di Partenza del Gran Premio di Formula 1 di Monaco sul circuito di Montecarlo 2023: Pole Position di Max Verstappen su Red Bull davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso e alla Ferrari di Charles Leclerc.

Nulla di nuovo sotto il sole. Max Verstappen si aggiudica nelle battute conclusive delle qualifiche la pole position del Gp di Montecarlo davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso che gli aveva soffiato in precedenza la pole.

Per le Ferrari qualifiche con giallo dopo che Leclerc aveva fatto il 3° tempo ma è stato penalizzato di 3 posizioni dopo essere stato sotto investigazione per aver ostacolato Lando Norris nel suo giro veloce.

Charles Leclerc scatterà dalla 3° fila in 6° posizione mentre Carlos Sainz partirà dalla seconda fila in 4° posizione.

Lewis Hamilton con la sua Mercedes scatterà dalla 3° fila in quinta posizione e avrà accanto Charles Leclerc penalizzato di 3 posizioni.

In 4° fila ci sono George Russell autore dell’8° tempo con la sua Mercedes e Tsunoda con AlphaTauri.

Bene Esteban Ocon che con l’Alpine partirà in seconda fila dalla 3° casella in griglia, buone qualifiche anche per Tsunoda con l’Alpha Tauri e Norris con la Mc Laren che occuperanno tutta la quinta fila.

Sergio Perez, con la seconda Red Bull, partirà clamorosamente dall’ultimo posto dopo un incidente contro le barriere nella Q1.

Sintesi Qualifiche Gran Premio di Monaco a Montecarlo:

Cronaca Q1 GP Montecarlo:

Max Verstappen cerca di strappare con la sua Red Bull la pole dopo essersi confermato il più veloce nelle prove libere 3 con il tempo di 1.12.776 davanti al compagno di squadra Sergio Perez con 1.12.849. Ferrari a caccia della riscossa con Carlos Sainz che, nelle libere 3, ha fatto registrare il quarto tempo con 1.13.261 alle spalle dell’Aston Martin di Lance Stroll e Charles Leclerc che gioca in casa ma è stato soltanto settimo nell’ultima sessione con 1.13.475. Anche Alonso, soltanto quattordicesimo nelle L3, cerca di rialzare la testa.

E’ Sebastian Ocon a fare registrare il primo giro veloce con l’Alpine con il tempo di 1.14.083 ma Verstappen, Perez e Leclerc migliorano subito il tempo. Il campione del mondo in carica gira sull’1.13.784 davanti al compagno di squadra che ha invece 1.13.850 e al ferrarista con 1.13.984. Alonso balza al terzo posto con 1.13.884 e anche Stroll riesce a superare il monegasco con la seconda Aston Martin. Sainz è nelle fasi iniziali soltanto tredicesimo e molto attardato. A sorpresa balzano in testa ai tempi le Mc Laren di Lando Norris e Oscar Piastri (1.13.485 e 1.13.642 rispettivamente), poi, altrettanto a sorpresa, l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou (1.13.776), seguono Verstappen, Perez, Alonso, Stroll, Gasly , Bottas, Leclerc, Ocon, Tsunoda, Russell, Magnussen, Hulkenberg, Hamilton, De Vries, Sargeant, Sainz e Albon.

Alonso riesce a staccare il terzo tempo, Perez va contro le barriere alla Saint Devote e spunta la bandiera rossa. Arriva il primo clamoroso colpo di scena con il messicano già fuori e con uno specchietto volato nell’abitacolo della sua Red Bull. Norris e Piastri continuano a stare clamorosamente davanti a tutti, poi Zhou, Verstappen, Perez, Alonso, Stroll, Gasly, Bottas, Leclerc. Bene le due Aston Martin di Alonso e Stroll, buon comportamento anche per le Alfa Romeo di Zhou e Bottas, Gasly tiene in alto la Alpine, Leclerc temporaneamente deludente sul circuito di casa. Dopo i primi dieci arrivano Ocon, Tsunoda, Russell, Magnussen, Hulkenberg (situazione critica per le due Haas), Hamilton, anch’egli in difficoltà, De Vries, Sargeant, Sainz, che non riesce a decollare, e Albon ancora in crisi con la sua Williams come del resto anche lo stesso Sargeant. Le prove riprendono dopo circa dieci minuti e Albon fa registrare a sorpresa il miglior tempo ma Verstappen lo migliora subito fermando i cronometri a 1.13.038. La classifica resta però magmatica perché subito dopo Alonso con la sua Aston Martin abbassa ulteriormente il tempo sul giro passando in testa. Terzo, sempre a sorpresa, Nyck De Vries con la sua Alpha Tauri.

Le Ferrari continuano a non entusiasmare con Leclerc decimo e Sainz dodicesimo ben lontano dalle posizioni che contano sulla griglia di partenza. Hamilton migliora la sua posizione guadagnandone cinque, dalla diciassettesima alla dodicesima. Verstappen si riprende la pole, Leclerc comincia a ingranare salendo al terzo posto ma punta chiaramente al miglior tempo sul circuito di casa. Sainz solo quattordicesimo rischia il taglio dalla Q2. Lo spagnolo si ferma ai box per effettuare il pitstop. Clamoroso miglior tempo di Tsunoda con 1.12.642. Il giapponese dell’Alpha Tauri ha avuto modo di farsi apprezzare in questi giorni anche per le sue doti umane contribuendo alle operazioni di spalatura del fango nell’alluvione dell’Emilia Romagna. Sainz ritorna in pista ma ha diverso traffico davanti e questo gli rende complicato migliorare il tempo sul giro. Il figlio d’arte rischia l’esclusione dalla Q2. Buona prestazione dell’Aston Martin di Stroll che sale al terzo posto. Sainz riesce nell’intento di ritagliarsi un buon giro con il quarto posto e così Hamilton con il settimo, esclusione scongiurata. Verstappen conclude davanti a tutti, secondo il sorprendente Tsunoda, poi l’altrettanto sorprendente Albon. Sainz quarto con la Ferrari, l’altra vettura di Maranello condotta da Leclerc è invece solo decima. Perez scatterà dall’ultimo posto o dalla pit lane dopo l’incidente alla Saint Devote. Deludente anche Alonso soltanto nono. Eliminati Sargeant, Magnussen, Hulkenberg (molto deludenti le due Haas), Zhou e Perez.

CLASSIFICA DOPO LA Q1

Verstappen (Red Bull) 1.12.386

Tsunoda (Alpha Tauri) 1.12.342

Albon (Williams) 1.12.706

Sainz (Ferrari) 1.12.717

Stroll (Aston Martin) 1.12.722

Russell (Mercedes) 1.12.769

Hamilton (Mercedes) 1.12.872

Norris (Mc Laren) 1.12.877

Alonso (Aston Martin) 1.12.886

Leclerc (Ferrari) 1.12.812

Ocon (Alpine) 1.12.867

Piastri (Mc Laren) 1.13.006

Gasly (Alpine) 1.13.033

Bottas (Alfa Romeo) 1.13.038

De Vries (Alpha Tauri) 1.13.054

Sargeant (Williams) 1.13.113

Magnussen (Haas) 1.13.270

Hulkenberg (Haas) 1.13.279

Zhou (Alfa Romeo) 1.13.523

Perez (Red Bull) 1.13.850

Cronaca Q2 GP Montecarlo:

Hamilton e Stroll a rischio eliminazione, quest’ultimo fatica nel secondo e terzo settore. Il sette volte campione del mondo, però, migliora rapidamente salendo all’ottavo posto. Verstappen migliora ulteriormente il tempo della Q1 con 1.11.908 e resta saldamente in pole position. Dopo di lui Leclerc, Alonso, Russell, Gasly, Ocon, Sainz, Norris, Piastri, Hamilton, Bottas, Albon, Stroll, De Vries, Tsunoda. Leclerc gira con il tempo di 1.12.912. Norris striscia contro il muro e va ai box, qualifiche finite per lui che pure aveva fatto vedere buone cose nel corso del Q1. Temporaneo nono posto per lui. Verstappen continua a detenere la pole davanti a Leclerc, Alonso, Russell, Gasly, Ocon, Tsunoda, risalito con decisione, Norris, Piastri, De Vries, Hamilton, Albon, Stroll, Bottas. Stroll a rischio richiamo per non essersi fermato alla pesa. Sainz e Hamilton recuperano posizioni, sesto il primo e quinto il secondo. A fine Q2 Verstappen mantiene il primato con 1.11.908. Ottimo accesso al passaggio finale delle qualifiche per Tsunoda e Norris. Piastri, De Vries, Albon, Stroll e Bottas sono i cinque esclusi dalla Q3.

CLASSIFICA DOPO LA Q2

Verstappen (Red Bull) 1.11.908

Leclerc (Ferrari) 1.12.103

Alonso (Aston Martin) 1.12.107

Russell (Mercedes) 1.12.151

Hamilton (Mercedes) 1.12.156

Gasly (Alpine) 1.12.169

Sainz (Ferrari) 1.12.210

Ocon (Alpine) 1.12.248

Tsunoda (Alpha Tauri) 1.12.249

Norris (Mc Laren) 1.12.377

ESCLUSI

Piastri (Mc Laren) 1.12.395

De Vries (Alpha Tauri) 1.12.428

Albon (Williams) 1.12.527

Stroll (Aston Martin) 1.12.623

Bottas (Alfa Romeo) 1.12.625

Cronaca Q3 GP Montecarlo:

Si entra nel vivo per l’assegnazione della pole e la composizione della griglia di partenza. Comincia a scendere in pista Verstappen con l’intento di consolidare la prima posizione seguito dall’Alpine di Ocon. L’olandese gira in 1.12.102, lo spagnolo in 1.12.233. Pole provvisoria di Alonso con il tempo di 1.11.706, Q3 emozionante e più che mai incerta. Risalgono le Ferrari di Sainz e Leclerc che ottengono il secondo e terzo tempo, rispettivamente con 11.11.735 e 1.11.759. Verstappen scivola al quarto. La provvisoria classifica parla di Alonso in testa, poi le due Ferrari. Seguono Verstappen, Ocon, Gasly, Hamilton, Tsunoda, Russell e Norris. La Mercedes di Russell guadagna posizioni portandosi al quarto posto con il tempo di 1.11.964 e ricacciando ulteriormente indietro il campione del mondo della Red Bull.

Quattro piloti sono sotto l’1.12 ovvero Alonso (1.11.654), Sainz (1.11.706), Leclerc (1.11.735) e Russell (1.11.759). Verstappen riacciuffa la pole fermando i cronometri a 1.11.654. Ocon balza sorprendentemente in pole con 1.11.533. Il francese precede clamorosamente Verstappen. Subito dopo è Leclerc a infilare la pole provvisoria infiammando i monegaschi con il tempo di 1.11.471. Alonso gliela sottrae però subito girando in 1.11.449. La classifica per la griglia vede al momento, dopo Alonso e Leclerc, Ocon, Sainz, Verstappen, Hamilton, Gasly, Russell, Norris e Tsunoda. Verstappen nuovamente in pole con il tempo di 1.11.365. L’olandese si prende così la posizione principale in griglia di partenza e partirà in prima fila davanti ad Alonso. Leclerc dovrà accontentarsi della seconda fila avendo ottenuto il terzo tempo, Sainz della terza con il quinto. Al suo fianco la Mercedes di Hamilton. Seconda fila a fianco di Leclerc per il sorprendente Ocon dell’Alpine.

CLASSIFICA DOPO LA Q3

Verstappen (Red Bull) 1.11.365

Alonso (Aston Martin) 1.11.449

Leclerc (Ferrari) 1.11.471

Ocon (Alpine) 1.11.553

Sainz (Ferrari) 1.11.630

Hamilton (Mercedes) 1.11.725

Gasly (Alpine) 1.11.933

Russell (Mercedes) 1.11.964

Tsunoda (Alpha Tauri) 1.12.082

Norris (Mc Laren) 1.12.254

Piastri (Mc Laren) 1.12.395

De Vries (Alpha Tauri) 1.12.428

Albon (Williams) 112.527

Stroll (Aston Martin) 1.12.623

Bottas (Alfa Romeo) 1.12.625

Sargeant (Williams) 1.13.113

Magnussen (Haas) 1.13.270

Hulkenberg (Haas) 1.13.279

Zhou (Alfa Romeo) 1.13.523

Perez (Red Bull) 1.13.850

Griglia di Partenza Gran Premio di Montecarlo: