Risultati Qualifiche Gp Arabia Saudita: Perez in pole position, Verstappen 8° Fila

Risultati Qualifiche e griglia di Partenza del Gran Premio di Arabia Saudita di F1 2023: Pole Position di Sergio Perez su Red Bull davanti a Charles Leclerc con la Ferrari che però sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia e partirà dalla sesta fila!

Ci sarà ancora una volta una Red Bull in pole position anche nel Gran Premio di Arabia Saudita.

Ma, sorpresa, non è quella di Max Verstappen perseguitato da guai al motore e quindi eliminato già nella Q2 e che sarà costretto a partire solo dall’ottava fila in griglia ma quella di Sergio Perez.

Fonte: https://twitter.com/SaudiArabianGP

Charles Leclerc, con la sua Ferrari, è riuscito a fare un ottimo secondo tempo in qualifica staccato di 155 millesimim da Sergio Perez ma ha subito una penalizzazione di dieci posizioni in griglia per aver sostituito la centralina alla sua Ferrari e partirà dalla 6° Fila.

Ottimo ancora una volta Fernando Alonso con la sua Aston Martin che ha fatto il terzo tempo e in virtù della penalizzazione di Leclerc scatterà dalla prima fila.

In seconda fila partiranno George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con la Ferrari.

Buon piazzamento anche per Lance Stroll con l’altra Aston Martin che partirà dalla terza fila insieme al sorprendente Esteban Ocon su Alpine.

Altro esito sorprendente è stato quello della Mc Laren di Oscar Piastri che partirà dalla quarta fila.

Male le Williams con Albon in penultima fila e Sargeant in penultima.

Re-live all the biggest moments from an exhilarating qualifying session in Jeddah… including this nail-biting spin for Logan Sargeant 😬#SaudiArabianGP #F1 — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

Sintesi Qualifiche Gran Premio di Arabia Saudita:

Cronaca Q1 GP Arabia Saudita:

Nella Q1 il campione del mondo in carica Max Verstappen ha subito messo in fila la concorrenza con il tempo di 1.28.761 davanti al compagno di squadra Perez (1.29.244), alle due Aston Martin di Alonso e Stroll (1.29.298 e 1.29.335 rispettivamente), poi via via Leclerc, Sainz, Hulkenberg, Russell, Zhou, Hamilton, Piastri, Ocon, Magnussen, Gasly e Bottas. Eliminati alla fine del primo giro di qualifiche Tsunoda (Alpha Tauri), Albon (Williams), De Vries (Alpha Tauri), Norris (Mc Laren) e Sargeant (Williams).

Cronaca Q2 Arabia Saudita:

La Q2 sembrava fare preludere a un altro dominio dell’olandese della Red Bull che ha però ha dovuto fare i conti con problemi al motore ed è retrocesso clamorosamente di parecchie posizioni fino a essere eliminato dalla Q3.

A salire in testa è stato quindi il suo compagno di squadra Perez con 1.29.244 davanti al sempre ottimo Alonso (1.29.290), Leclerc (1.29.376), Sainz (1.29.412), Stroll (1.29.335), Russell (1.29.592), Ocon (1.29.707), Hamilton, Piastri, Gasly. Eliminati Hulkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas e Verstappen.

Cronaca Q3 Arabia Saudita:

La Q3 sembrava poter sorridere a Leclerc, giunto secondo alle spalle del solito Perez e quindi temporaneamente in prima fila. Alla fine lo spagnolo ha strappato la pole position con il tempo di 1.28.265. Leclerc, con il secondo tempo di 1.28.420 , partirà dodicesimo per effetto della penalizzazione di dieci posizioni che gli è stata inflitta per aver sostituito la centralina rotta alla sua Ferrari.

Al secondo posto è quindi salito Alonso con 1.28.730, poi Russell, Sainz, Stroll, Ocon, Hamilton, Piastri e Gasly.

Griglia di Partenza Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1: