Risultati Qualifiche e Griglia di Partenza Gran Premio degli Stati Uniti a Miami: Pole di Sergio Perez

Risultati Qualifiche e griglia di Partenza del Gran Premio degli Stati Uniti di F1 2023 a Miami: Pole Position di Sergio Perez su Red Bull davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso e alla Ferrari di Carlos Sainz.

Sorprese a non finire nell’assetto della griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti.

Se la pole position della Red Bull di Sergio Perez non fa troppa notizia, a farne è invece la partenza da posizioni molto retrostanti di Max Verstappen e Charles Leclerc.

Verstappen partirà dalla 5° Fila con il nono tempo, Leclerc con il settimo e pertanto in quarta fila. Ambedue hanno avuto problemi in fase di Q3 dopo avere dominato la scena nella Q2.

Verstappen ha avuto noie alla vettura, Leclerc è addirittura finito a muro. Ottimo 3° Tempo per Carlos Sainz con l’altra Ferrari che partirà dalla 2° Fila.

La sorpresa in positivo è l’ottimo quarto posto di Kevin Magnussen, mai partito così avanti con la sua Haas e sarà accanto a Carlos Sainz in seconda Fila.

Ottimo secondo posto e 1° Fila per Fernando Alonso con la sua Aston Martin.

Buona la prova di Pierre Gasly accreditato del quinto tempo con la sua Alpine così come quella del compagno di squadra Esteban Ocon ottavo e di Vallteri Bottas decimo con la Alfa Romeo.

Delusione Mercedes con Hamilton già fuori dalla Q2 come non gli accadeva da tempo e solo tredicesimo in griglia, un po’ meglio ha fatto il compagno di squadra Russell con il sesto tempo.

Crisi Mc Laren con Norris solo sedicesimo e Piastri solo diciannovesimo.

Delusioni anche per l’Alpha Tauri di Tsunoda e la Williams di un Sargeant che non riesce a decollare.

Sintesi Qualifiche Gran Premio degli Stati Uniti a Miami:

Cronaca Q1 GP Miami:

Zhou, con la sua Alfa Romeo, fa subito segnare il miglior tempo con 1.30.1, Magnussen gira con la Haas in 1.30.762. Poco dopo è il vincitore del Gran Premio dell’Azerbaijan Sergio Perez con la Red Bull a issarsi in temporanea pole position fermando il cronometro a 1.28.306. Entra in campo la Ferrari di Charles Leclerc che si insinua in scia al messicano con il tempo di 1.28.4. Il monegasco è intenzionato a ripetere l’exploit della pole position di Baku per giocarsi ancora la vittoria finale. Sainz , con l’altra Ferrari, infila la momentanea terza piazza ma è Magnussen a regalare fuochi pirotecnici portando la Haas a un clamoroso terzo tempo in griglia. Il campione del mondo Max Verstappen comincia a dettare legge e totalizza il miglior tempo in 1.27.363 che manterrà fino al termine del primo turno di qualifica. Alle sue spalle buona prova del ferrarista Sainz davanti all’altra Red Bull di Perez. Ottimo quinto Magnussen, buon settimo Bottas. Deludono le Mercedes di Hamilton e Russell così come Alonso, soltanto dodicesimo con la sua Aston Martin. I cinque eliminati risultano Norris (Mc Laren), Tsunoda (Alpha Tauri), Stroll (Aston Martin), Piastri (Mc Laren) e Sargeant (Williams). Oltre all’immediata estromissione dal Q2 di Stroll sorprendono anche quelle delle due Mc Laren di Norris e Piastri e di Tsunoda.

CLASSIFICA AL TERMINE DEL Q1

Max Verstappen (Red Bull)

Carlos Sainz (Ferrari)

Sergio Perez (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Kevin Magnussen (Haas)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Nico Hulkenberg (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

George Russell (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Alex Albon (Williams)

Nyck De Vries (Alpha Tauri)

ELIMINATI Q2

Lando Norris (Mc Laren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Lance Stroll (Aston Martin), Oscar Piastri (Mc Laren), Logan Sargeant (Williams)

Cronaca Q2 GP Miami:

De Vries sta continuando a stupire con la sua Alpha Tauri totalizzando il nono tempo. L’olandese è , con Sargeant, l’unico a non essere ancora finito in zona punti dall’inizio del mondiale. Continua a fornire buone prove anche Bottas con l’Alfa Romeo, il finlandese fa segnare il temporaneo sesto tempo. Leclerc fa segnare la provvisoria pole position con il tempo di 1.26.964 ma Verstappen lo riscavalca subito fermando i cronometri a 1.26.814. Le prove continuano comunque a essere un entusiasmante testa a testa tra Red Bull e Ferrari con le altre decisamente alle spalle. Alla fine del secondo turno di qualifiche la Mercedes conferma il suo stato di crisi con l’eliminazione clamorosa del sette volte campione del mondo Hamilton. Sempre Verstappen e Leclerc nelle prime due posizioni, decisa risalita di Alonso, deludente nel Q1 e ora terzo. Bene le due Alpine di Ocon e Gasly rispettivamente quinta e settima, Sainz è quarto con la Ferrari e tiene dietro la Red Bull di Perez. Con Hamilton sono eliminati anche Albon, Hulkenberg, Hamilton, Zhou e De Vries che era partito bene in Q1. Colpisce la debacle di Hamilton che non mancava una Q3 da ben ventitdue appuntamenti.

CLASSIFICA AL TERMINE DEL Q2

Verstappen, Leclerc, Alonso, Sainz, Perez, Ocon, Bottas, Gasly, Magnussen, Russell.

Eliminati: Albon, Hulkenberg, Hamilton, Zhou e De Vries.

Cronaca Q3 GP Miami:

Perez fa segnare la pole position provvisoria in 1.26.841. Leclerc rischia di andare a muro e Verstappen fatica a tenere la vettura spalancando di fatto al messicano le porte del miglior tempo. L’olandese staziona soltanto al nono posto, Leclerc finisce come peggio non potrebbe andando questa volta davvero a muro e Perez ottiene la pole position del Gp degli Stati Uniti. Alle sue spalle Alonso, Sainz e il sorprendente Magnussen. Verstappen partirà soltanto dalla nona posizione e quindi in quinta fila e Leclerc in quarta fila con il settimo tempo.

CLASSIFICA DEL Q3:

1° Sergio Perez 1.26.841

2° Fernando Alonso 1.27.802

3° Carlos Sainz jr 1.27.349

4° Magnussen 1.27.767

5° Gasly 1.27.786

6° Russell 1.27.804

7° Charles Leclerc 1.27.861

8° Esteban Ocon 1.27.935

9° Max Verstappen senza tempo

10° Bottas senza tempo

11° Albon 1.27.795

12° Hulkenberg 1.27.903

13° Hamilton 1.27.975

14° Zhou 1.28.091

15° De Vries 1.28.395

16° Norris 1.28.395

17° Tsunoda 1.28.429

18° Stroll 1.28.476

19° Piastri 1.28.484

20° Sargeant 1.28.577

Griglia di Partenza Gran Premio di Miami di F1 2023:

PRIMA FILA: Sergio Perez Fernando Alonso

SECONDA FILA: Carlos Sainz jr Kevin Magnussen

TERZA FILA: Pierre Gasly George Russell

QUARTA FILA: Charles Leclerc Esteban Ocon

QUINTA FILA: Max Verstappen Valtteri Bottas

SESTA FILA: Alex Albon Nico Hulkenberg

SETTIMA FILA: Lewis Hamilton Guanyu Zhou

OTTAVA FILA: Nyck De Vries Lando Norris

NONA FILA: Yuki Tsunoda Lance Stroll

DECIMA FILA: Oscar Piastri Logan Sargeant