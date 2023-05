Risultati Prove Libere Gran Premio di Miami: Verstappen e Sainz i più veloci

Nella prima sessione di Libere sul circuito di Miami le due Mercedes erano state le più veloci con Russell ed Hamilton davanti a tutti. Nella seconda sessione i tempi si sono abbassati di oltre due secondi e Verstappen ha fatto il giro più veloce in 1’27”930 davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Il conto alla rovescia è cominciato. Il weekend che dovrà condurre al Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Miami in Florida in programma domenica 7 maggio alle 21.30 è decollato con le prime due sessioni di prove libere. E le sorprese non sono rimaste fuori dal tracciato.

Svoltasi tra le 20 e le 21 ora italiana, la prima sessione ha fatto registrare un exploit delle Mercedes che hanno ottenuto i due migliori tempi con George Russell primo con 1.30.125 e Lewis Hamilton secondo con 1.30.337. Al terzo posto la Ferrari di Charles Leclerc in cerca di conferme dopo il primo podio stagionale conquistato a Baku con 1.30.449. La prima Red Bull si è piazzata al quarto posto con il campione del mondo Max Verstappen che ha completato il giro in 1.30.549. Quinto l’altro ferrarista Sainz, settimo Alonso con l’Aston Martin mentre il vincitore del GP dell’Azerbaijan Sergio Perez con l’altra Red Bull ha fatto registrare soltanto l’undicesimo tempo. All’ultimo posto ha chiuso l’Alpha Tauri di un Nyck De Vries ancora in difficoltà nel raggiungere la giusta confidenza con la sua vettura.

Classifica e Tempi 1° Sessione Prove Libere Gran Premio di Miami:

George Russell (Mercedes) 1.30.525

Lewis Hamilton (Mercedes) 1.30.337

Charles Leclerc (Ferrari) 1.30.449

Max Verstappen (Red Bull) 1.30.549

Carlos Sainz jr (Ferrari) 1.30.724

Pierre Gasly (Alpine) 1.31.104

Fernando Alonso (Aston Martin) 1.31.231

Lance Stroll (Aston Martin) 1.31.337

Nico Hulkenberg (Haas) 1.31.392

Esteban Ocon (Alpine) 1.31.542

Sergio Perez (Red Bull) 1.31.566

Oscar Piastri (Mc Laren) 1.31.810

Kevin Magnussen (Haas) 1.31.853

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1.31.902

Alex Albon (Williams) 1.31.903

Lando Norris (Mc Laren) 1.31.997

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1.32.134

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1.32.169

Logan Sargeant (Williams) 1.32.619

Nyck De Vries (Alpha Tauri) 1.34.637

Cronaca 2° Sessione Prove Libere GP Miami:

Nella FP2 è Leclerc a cercare di dettare subito legge con il tempo di 1.31.4 ma le Red Bull cominciano a fare sul serio migliorando il tempo del ferrarista prima con Perez (1.30.7) e poi con Verstappen (1.30.156). Risale anche Alonso che , un po’ sottotono in FP1, risale temporaneamente al terzo posto. Sainz sale in cattedra e porta la sua Ferrari alle spalle di quella di Verstappen con il tempo di 1.28.315. I primi dieci tempi appartengono così a Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Alonso, Norris, in risalita con la sua Mc Laren, Hamilton, in calando con la Mercedes, Stroll, Ocon e Albon che prova a fare marciare a dovere la sua Williams finora in difficoltà.

I piloti partono con la simulazione del long run e si vedono un 1.31.1 di Norris e un 1.33.2 di Sainz, rispettivamente con le gomme gialle e rosse. Perez monta anch’egli le gomme gialle e totalizza un 1.32.1. Leclerc finisce per andare a muro alla curva sette e scatta la bandiera rossa. Nessuna conseguenza grave, per fortuna, per il pilota monegasco che è però visibilmente contrariato. I tempi danno questa temporanea classifica: Verstappen , Sainz, Leclerc, Perez, Alonso, Norris, buon sesto con la sua Mc Laren, Hamilton, Stroll, Ocon, Albon, Gasly, Magnussen, Zhou, Bottas, Russell, arretrato moltissimo dopo l’esaltante prova della FP1, Piastri, Hulkenberg, Tsunoda, De Vries, Sargeant. In netta difficoltà le due AlphaTauri diciottesima e ventesima e non decolla neppure Sargeant con la seconda Williams. Discrete invece le Alpine con Ocon e Gasly nelle prime dieci posizioni.

Dopo le bandiere rosse sventolate in seguito all’incidente di Leclerc le prove ripartono per celebrare i loro ultimi tre minuti di svolgimento. La seconda sessione di prove libere finisce per sorridere a Verstappen che ferma il cronometro a 1.27.930 e precede le due Ferrari di Sainz e Leclerc che danno buone indicazioni in vista dell’appuntamento di domenica. Soltanto quarta l’altra Red Bull di Perez, quinto Alonso con l’Aston Martin. Buona prova per Norris sesto così come per Ocon con l’Alpine e Albon con la Williams entrati nei primi dieci. Deludente Russell che non ha ripetuto l’exploit delle FP1. Discreta prova per Magnussen con la Haas, molto attardate le due Alpha Tauri di Tsunoda e De Vries , ultimo un Sargeant ancora in difficoltà con l’assetto della sua Williams e che paga un po’ lo scotto dell’esordiente.

Classifica e Tempi 2° Sessione Prove Libere Gran Premio di Miami:

Max Verstappen (Red Bull) 1.27.930

Carlos Sainz jr (Ferrari) + 0.385

Charles Leclerc (Ferrari) + 0.468

Sergio Perez (Red Bull) + 0.489

Fernando Alonso (Aston Martin) +0.730

Lando Norris (Mc Laren) + 0.811

Lewis Hamilton (Mercedes) + 0.928

Lance Stroll (Aston Martin) + 1.000.5

Esteban Ocon (Alpine) +1.007.4

Alex Albon (Williams) +1.116.6

Pierre Gasly (Alpine) + 1.168.4

Kevin Magnussen (Haas) + 1.241.4

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) + 1.521.5

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) + 1.259.6

George Russell (Mercedes) + 1.286.4

Oscar Piastri (Mc Laren) + 1.409.5

Nico Hulkenberg (Haas) + 1.463.4

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) + 1.683.4

Nyck De Vries (Alpha Tauri) + 1.998.5

Logan Sargeant (Williams) +2.108.7