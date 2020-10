Risultati Playoff – Europa League 2020-2021: ai gironi Milan, PSV, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Celtic, Rangers e Tottenham

Con le partite dell’ultimo turno preliminare di UEFA Europa League 2020-2021 si è completato con le ultime qualificate il tabellone della fase a gironi. Passa con molta fatica il Milan che batte solo ai rigori il Rio Ave, avanti anche altre big com Tottenham, Rangers, Celtic, Stella Rossa, Dinamo Zagabria e PSV. Tante anche le eliminate illustri come Wolfsburg, Basilea e Sporting Lisbona.

Si è concluso giovedì 1° ottobre il turno di playoff della UEFA Europa League 2020-2021, con le partite che hanno sancito le ultime qualificate alla fase a gironi della seconda competizione europea. Il Milan passa ai gironi raggiungendo Napoli e Roma, ma i rossoneri hanno la meglio solo ai rigori del Rio Ave, in una partita assurda e che ha visto i rossoneri anche molto fortunati. Sotto 2-1 dopo l’inizale vantaggio di Saelemaekers, il Milan la riprende su rigore con Calhanoglu solo al 122°. Poi la serie di rigori thrilling: ben 24 i penalty battuti e 3 match point sprecati dai padroni di casa. Alla fine Donnarumma con una parata regala la qualificazione ai suoi. Nelle altre partite tutto facile per il Tottenham che batte 7-2 il Maccabi Haifa (tripletta di Kane), il PSV elimina il Rosenborg. Avanti anche Cluj, Granada, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Celtic e Young Boys.

Tante anche le eliminazioni di alcune big, come il Copenaghen che cade 1-0 contro il Rijeka. Clamorosa l’eliminazione del Wolfsburg che perde 2-1 in Grecia contro l’AIK Atene, fuori anche il Basilea, eliminato dal CSKA Sofia. Il Galatasaray è eliminato per mano dei Rangers, fuori anche lo Sporting Lisbona, sconfitto 4-1 dagli austriaci del LASK.

