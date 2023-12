Risultati Europa League 6° Giornata e Classifiche Gironi 14/12/2023: Roma-Sheriff 3-0 e Rakow-Atalanta 0-4

EUROPA LEAGUE 6° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Ecco gli ultimi verdetti della fase a gironi di Europa League, che ha regalato sentenze importanti.

Clamorosa vittoria in trasferta per il Villarreal, mentre il Liverpool perde in casa contro l’Union Saint-Gilloise e lo Slavia Praga distrugge il Servette.

Bene la Roma, ma dovrà accontentarsi solo degli spareggi Play-off, mentre il Bayer Leverkusen distrugge il Molde, con Qarabag e Maccabi Haifa vincenti contro Hacken e Panathinaikos.

Super vittoria dell’Olympiacos contro il TSC, si rialza l’Ajax contro l’AEK Atene, mentre West Ham e Brighton and Hove Albion hanno la meglio su Friburgo e Marsiglia.

Vittorie in trasferta per Sparta Praga e Rangers Glasgow sui campi di Betis Siviglia e Aris Limassol, troppa Atalanta per il Rakow e lo Sporting Lisbona passeggia contro lo Sturm Graz.

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo A

Olympiacos – TSC 5-2

21′ El Kaabi(O), 40′ e 42′ Podence (O), 46′ Ilic aut. (O), 48′ Djakovac (T), 61′ Cirkovic (T), 68′ El Arabi (O)

West Ham – Friburgo 2-0

14′ Kudus, 42′ Alvarez

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo A

West Ham 18, Friburgo 9, Olympiacos 7, Backa Topola 1

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo B

Ajax – AEK Atene 3-1

5′ e 56′ Akpom (AJ), 11′ Garcia (AEK), 20′ Taylor (AJ)

Brighton – Marsiglia 1-0

88′ Joao Pedro

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo B

Brighton and Hove Albion 13, Marsiglia 11, Ajax 5, AEK Atene 4

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo C

Aris Limassol – Sparta Praga 1-3

4′ Kuchta (S), 11′ e 45’+1 Birmancevic (S), 84′ Bengtsson (A)

Betis – Rangers 2-3

10′ Sima (R), 14′ Miranda (B), 20′ Dessers (R), 37′ Pérez (B), 78′ Roofe (R)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo C

Rangers Glasgow 11, Sparta Praga 10, Betis Siviglia 9, Aris Salonicco 4

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo D

Rakow – Atalanta 0-4

14′ e 73′ Muriel, 26′ Bonfanti, 90’+2 De Ketelaere

Sporting CP – Sturm Graz 3-0

39′ Gyokeres, 61′ e 70′ Inacio

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo D

Atalanta 14, Sporting Lisbona 11, Sturm Graz 4, Rakow 4

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo E

LASK – Tolosa 1-2

54′ Dallinga (T), 61′ Ljubicic (L), 83′ Suazo (T)

Union SG – Liverpool 2-1

32′ Amoura (U), 40′ Quansah (L), 43′ Puertas (U)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo E

Liverpool 12, Tolosa 11, Royal Union Saint-Gilloise 8, LASK Linz 3

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo F

Panathinaikos – Maccabi Haifa 1-2

20′ David (M), 74′ Chery (M), 89′ Ioannidis (P)

Rennes – Villarreal 2-3

36′ Moreno rig. (V), 37′ Assignon (R), 63′ Akhomach (V), 79′ Blas (R), 80′ Parejo (V)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo F

Villarreal 12, Rennes 12, Panathinaikos 4, Maccabi Haifa 1

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo G

Roma – Sheriff Tiraspol 3-0

11′ Lukaku, 32′ Belotti, 90’+3′ Pisilli



Slavia Praga – Servette 4-0

15′ Doudera, 25′ Schranz, 30′ Chytil, 45’+1′ Chytil

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo G

Slavia Praga 15, Roma 13, Servette 5, Sheriff Tiraspol 1

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo H

Leverkusen – Molde 5-1

6′ Schick (L), 22′ Tapsoba (L), 26′ Ellingsen autogol (L), 60′ Hlozek (L), 70′ Mbamba (L), 76′ Kitolano (M)



Qarabag – Hacken 2-1

1′ Leandro Andrade (Q), 45’+4′ Benzia (Q), 90’+4′ Huseynov (H)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo H

Bayer Leverkusen 18, Qarabag 10, Molde 7, Hacken 0

Squadre qualificate agli Ottavi di finale di Europa League:

West Ham

Brighton and Hove Albion

Rangers Glasgow

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Praga

Bayer Leverkusen

Squadre qualificate agli Spareggi Play-off con le terze classificate di Champions League:

Friburgo

Marsiglia

Sparta Praga

Sporting Lisbona

Tolosa

Rennes

Roma

Qarabag

Squadre qualificate agli Spareggi Play-off con le seconde classificate di Conference League:

Olympiacos

Ajax

Betis Siviglia

Sturm Graz

Royal Union Saint Gilloise

Panathinaikos

Servette

Molde

Squadre eliminate:

Backa Topola

AEK Atene

Aris Salonicco

Rakow

LASK Linz

Maccabi Haifa

Sheriff Tiraspol

Hacken